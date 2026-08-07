UEFA a anunțat, joi, că va continua să boicoteze competițiile organizate de FIFA, în ciuda faptului că forul mondial a renunțat la planul de a privatiza competițiile sale.

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Proiectul lui Infantino prevedea înființarea unei companii comerciale evaluate la aproximativ 20 de miliarde de dolari, care ar fi gestionat o parte dintre operațiunile asociate competițiilor FIFA.

Planul includea și vânzarea unei participații minoritare de până la 20% către investitori externi, pentru atragerea unei sume de până la 4,2 miliarde de dolari. Acesta a stârnit reacții vehemente și a fost retras vinerea trecută.

UEFA își menține boicotul

Deși renunțarea la planul lui Infantino a fost una dintre condițiile pe care UEFA le-a impus pentru a-și retrage amenințarea privind boicotul, organizația a declarat joi că a doua condiție nu a fost îndeplinită.

„Asociațiile membre ale UEFA au fost foarte clare în privința condițiilor legate de neparticiparea lor la competițiile FIFA”, se arată în comunicatul transmis de UEFA.

„În primul rând, propunerile de a vinde competițiile majore trebuiau retrase și, în al doilea rând, trebuiau oferite garanții că astfel de încercări de a denatura jocul în acest mod nu vor mai fi făcute niciodată. Aceste condiții nu au fost îndeplinite”, a continuat forul european.

„UEFA a precizat foarte clar în declarația sa de sâmbătă că și-a pierdut încrederea în președinția lui Gianni Infantino. Această poziție rămâne valabilă”, a precizat forul condus de Aleksander Ceferin.

FIFA și-a reafirmat sprijinul față de Infantino

Conducerea forului mondial și-a reafirmat sprijinul față de președintele Gianni Infantino, la finalul unei ședințe de criză desfășurate miercuri în Maroc.

„În urma unei reuniuni desfășurate la Rabat, în Maroc, secretarul general al FIFA și membrii consiliului de administrație al FIFA prezenți la eveniment și-au reafirmat sprijinul deplin pentru președintele FIFA, Gianni Infantino”, a transmis FIFA.

Totodată, FIFA a precizat că membrii Consiliului FIFA și asociațiile membre au primit o scrisoare cu scuzele forului mondial pentru modul în care a fost gestionat conflictul pornit de planul lui Infantino.

UEFA a respins această manifestare de sprijin, la care a participat și secretarul general al FIFA, Mattias Grafstrom, al cărui mesaj intern către personalul forului mondial criticase inițial planul.

„Anunțul de ieri, conform căruia unele persoane angajate de președintele FIFA (și ale căror cariere depind de favoarea acestuia) sunt de acord cu el, nu schimbă nimic”, a concluzionat UEFA.

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