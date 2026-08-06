Vinicius a decis! Este oficial: brazilianul a ales între Real Madrid și Arsenal. Contract până în 2032 și un salariu uriaș

Telenovela s-a încheiat! Vinicius (26 de ani) a decis unde va juca în următorii ani.

Starul brazilian intrase în ultimele 12 luni ale contractului cu Real Madrid și era curtat intens de Arsenal.

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Real Madrid a anunțat, joi, că Vinicius și-a prelungit contractul cu formația spaniolă, urmând să rămână pe „Santiago Bernabeu” până în 2032.

Vinicius și-a prelungit contractul

„Vinicius Jr. a devenit unul dintre cei mai importanți jucători într-una dintre cele mai de succes perioade din istoria noastră”, a declarat clubul într-un comunicat.

După informațiile apărute privind un posibil acord între Vinicius și Arsenal, agentul fotbalistului și câțiva oficiali de la Real Madrid s-au așezat din nou, miercuri, la masa negocierilor.

Madrilenii au revenit cu o ofertă îmbunătățită, însă tot sub pretențiile inițiale ale lui Vinicius, care cerea 30 de milioane de euro.

Real i-a oferit 22 de milioane, apoi a urcat oferta până la aproximativ 24 de milioane de euro net.

Punctul de cotitură a fost durata contractului, o modalitate de a evita majorarea ofertei, obiectivul echipei brazilianului fiind de a se asigura că majoritatea cererilor lui Vinicius vor fi îndeplinite în perioada de valabilitate a contractului, scrie as.com.

Într-un final, Vinicius și spaniolii au ajuns la un acord de prelungire a contractului până pe 30 iunie 2032.

Real Madrid și reprezentanții brazilianului au negociat prelungirea timp de un an și jumătate.

Vinicius a ajuns în Spania în 2018, fiind cumpărat de la formația braziliană Flamengo, și a mai semnat o prelungire a contractului în urmă cu trei ani.

Vinicius a reluat luni antrenamentele, după ce a participat la CM 2026 alături de naționala Braziliei.

Vinicius a marcat 128 de goluri în cele 375 de meciuri disputate pentru Real Madrid în toate competițiile, iar la naționala Braziliei înscris 13 goluri în 54 de selecții.

Trofeele câștigate de Vinicius la Real Madrid:

2 x Liga Campionilor

3 x Cupa Mondială a Cluburilor

2 x Supercupa Europei

3 X La Liga

1 X Cupa Spaniei

3 x Supercupa Spaniei

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