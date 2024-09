Deși pregătește meciul cu Lituania, de startul căruia ne mai despart doar câteva ceasuri, Mircea Lucescu a reacționat imediat ce a aflat de problemele de sănătate ale lui Cornel Dinu

După ce a parcurs interviul acordat azi de Mister pentru GOLAZO.ro, Lucescu a sunat în redacție să se intereseze de starea fostului său coechipier

Dialogul dintre Il Luce și reporterul special Cristian Munteanu, mai jos

România - Lituania se joacă în această seară, de la ora 21.45, un meci extrem de important pentru situația din grupa a 2-a a Ligii C din Nations League.

Însă asta nu l-a oprit pe selecționerul Mircea Lucescu, care a aflat de la GOLAZO.ro de starea precară de sănătate a fostului său coleg, Cornel Dinu, să ceară detalii despre starea acestuia.

„Il Luce” a sunat, vizibil îngrijorat, ca să afle ultimele amănunte despre Cornel Dinu, cu care a avut, atât de mulți ani, o relație nu foarte cordială.

Dar cum păcatele tinereții sunt ispășite la vârsta a treia, doi dintre cei mai mari jucători și oameni de fotbal ai României par să fi revenit la sentimente mai bune unul față de celălalt.

Mircea Lucescu: „Nu știam că Dinu e la spital”

Iată, mai jos, dialogul rapid purtat cu Mircea Lucescu. Tennicianul a întrebat scurt, a răspuns la fel și apoi s-a reîntors la gândurile partidei cu Lituania.

Da, domnule Lucescu, bună ziua.

Cristian, voiam să te întreb cum e Dinu. Nu știam că e la spital până n-am văzut la voi, preocupat fiind de meciurile acestea. Știam că a avut necazuri, dar nu și că l-au dus la Elias. Îi transmit sănătate! O să-l sun și eu mâine.

E bine acum, domnule Lucescu. Tomografia nu a relevat nimic grav. A căzut și s-a lovit cu capul de mobilă. Picioarele nu-l mai ascultă.

Păi, tocmai ele te lasă, așa e. Pentru că a jucat atât de mult. Ne lasă ușor, ușor, pe toți cei care am făcut fotbal. Eu am pus proteză la stângul, acum trebuie să o fac și la dreptul. Noi, la viața noastră, am jucat pe terenuri grele. Tari, înghețate.

Nu ca acum, nu?

Daaa, acum se joacă în niște condiții extraordinare. Aproape de fiecare dată iarba e ca-n palmă. Și condiții de pregătire, alimentația, tot.

Iar pe timpul dumneavoastră și al domnului Dinu...

În ce condiții am jucat... vai de capul nostru. Pe bitum, pe zgură, pe terenuri care, în noiembrie, decembrie, înghețau și erau tari ca piatra. Bocnă! Cădeai pe ele, erai... Nimeni nu simula niciun fault.

Mi-a lăsat o impresie deosebită că Mircea Lucescu, care merită toate laudele, a întors fotbalul românesc la o identitate prin acest joc Cornel Dinu

Mircea Lucescu: „Suntem pregătiți”

Acum, că tot v-am prins... În seara aceasta ne așteaptă un meci diferit. Noi va trebui să găsim breșe într-o apărare supranumerică.

Nu o să-ți spun tactica (n.r. – râde). Vedem ce se va întâmpla, dar suntem pregătiți, așa cum am fost și cu Kosovo. Rezultatul de acolo, jocul, a fost bun și ne dă încredere. Dar mai bine discutăm după partidă, când o să știm mai multe. Tu vrei să afli ceva...

Eram curios dacă sunt modificări în primul 11.

Bănuiam eu (n.r. – râde). O să afli în seara aceasta când o să vezi echipele. Îți dai seama că nu pot spune.

Sigur. Baftă, domnule Lucescu.

Mulțumim, să fie! Sper să facem un meci bun pentru noi și pentru spectatorii care or să vină la meci.