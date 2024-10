UTA - Petrolul 3-1. Arădenii au jucat cu tribunele goale, iar Mircea Rednic (62 de ani) știe care este problema.

Gazdele au pus capăt unei serii de 9 meciuri consecutive fără înfrângere pentru Petrolul.

Elevii lui Mircea Rednic au câştigat a doua partidă consecutivă, în meciul UTA - Petrolul 3-1, după o perioadă de şase meciuri fără victorie.

Mircea Rednic, antrenorul de la UTA Arad, este dezamăgit că nu a beneficiat de suportul fanilor, dar consideră că echipa poate să se bată la playoff-ul Ligii 1.

UTA - Petrolul 3-1. Mircea Rednic știe care este „problema la Arad”

„Am spus că, după perioada de pregătire, echipa va începe să joace. Problema la Arad este că lumea nu are prea multă răbdare.

A fost o victorie muncită, iar jucătorii au dat dovadă de caracter, mai ales într-un moment delicat, când galeria nu a venit la meci. Eu tot credeam că vor veni, dar sunt convins că vor fi prezenți la meciurile următoare.

Trebuie să avem continuitate în joc și în rezultate. Așa susținem și atmosfera din echipă. Când ai rezultate, toată lumea este fericită.

În cele două jocuri, chiar am arătat ca o echipă. Mie îmi dă încredere. Unii mi-au jignit jucătorii și de aceea am avut reacția pe care am avut-o. Niciun jucător nu a ajuns fără acordul meu, chiar dacă nu i-am propus eu”, a spus Mircea Rednic, la Digi Sport.

(n.r. - Redevine UTA candidată la play-off?) Asta este obiectivul nostru. Sunt șanse, campionatul este echilibrat. Aici, chiar și cu un om în plus, nu au reușit să ne surprindă. Mircea Rednic

Mircea Rednic și jucătorii de la UTA, în conflict deschis cu galeria

La finalul meciului cu CFR Cluj, scor 3-1, fanii arădeni au intrat în conflict cu jucătorii după ce aceștia nu au venit în fața lor pentru a-i saluta, iar antrenorul formației din Arad a intervenit în polemică și a agitat spiritele și mai mult.

Mircea Rednic a spus că decizia de a-i aplauda pe fani de la distanță le aparține în totalitate jucătorilor, care au protestat vizavi de atitudinea rece a galeriei de la meciul cu Poli Iași, scor 0-0.

„Eu le-am mulțumit că au susținut echipa, dar cei din față au zis că le-au întors jucătorii spatele. Le-am spus că și ei au procedat la fel cu Iașiul.

M-a deranjat că au început să țipe că ei au făcut 700 de km. Eu îi înțeleg, și eu tot atât am făcut, și cu vreo două stenturi în plus, n-am venit pe scurtătură”, a declarat antrenorul arădenilor înainte de meciul cu Petrolul.

Ultrașii utiști acuză „derapaje și lipsă de respect”

În urma celor întâmplate, galeria echipei din Arad a anunțat, printr-un mesaj pe Facebook, că a decis să nu se prezinte la partida de Petrolul.

„Această hotărâre vine ca răspuns la gestul mizerabil pe care unii jucători și antrenorii l-au făcut la finalul meciului de la Cluj. Refuzăm să mai tolerăm aceste derapaje și lipsa de respect cu care întreaga comunitate utistă este tratată atât de către echipă și staff, cât și de către conducere”, au anunțat suporterii arădeni.

Grupurile care alcătuiesc peluza Ultras Arad au luat decizia de a nu se prezenta la meciul de mâine cu Petrolul.... Posted by Ultras Arad II on Thursday, October 3, 2024

Lukas Zima, ajutor involuntar pentru Rednic

În minutul 38, când scorul era 1-0 pentru formația arădeană, UTA a obținut o lovitură liberă.

George Cîmpanu a șutat spre poartă de la aproape 30 de metri, portarul Petrolului a plonjat, însă a ratat balonul.

Mingea a prins terenul în fața lui și i-a trecut pe sub braț, intrând în poartă. O gafă inexplicabilă pentru un portar cu experiență.