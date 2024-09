CFR Cluj a fost învinsă de UTA Arad, scor 1-3, astăzi, într-o partidă din etapa #11 a Ligii 1.

Suporterii din Gruia au scandat: „Demisia” pe final de meci.

Deznodământ neașteptat în Gruia. CFR Cluj rămâne pe locul 6, cu 15 puncte, după această înfrângere.

De partea cealaltă, UTA urcă până pe locul 11, cu 12 puncte și este la doar 3 puncte distanță de formația lui Dan Petrescu.

CFR-ul lui Dan Petrescu a dominat partida la toate capitolele, însă nu a impresionat în fața porții adverse.

Nu a avut inspirație în treimea adversă, iar apărarea a foarte rău în teren. În plus, Mihai Popa nu a putut oferi siguranță echipei între buturi.

De partea cealaltă, UTA a jucat cartea contraatacului și a făcut-o excelent, prin „jolly-jokerul” Valentin Costache, cu un gol și o pasă de gol.

În plus, în opinia lui Marius Avram, fost arbitru FIFA, Alin Fică de la CFR trebuia eliminat, pentru un fault asupra lui Valentin Costache.

Arbitrul a greșit (n.r. - acordând doar galben). Cred că trebuia eliminat. Avea mingea în control, scăpa singur cu portarul, era o șansă mare de a marca. Fundașul greu îl mai putea ajunge. Acesta cred că a fost singurul criteriu care i-a determinat pe cei din cabina VAR să nu îl elimine. Marius Avram, la Digi Sport Special

Pe final de meci, suporterii celor de la CFR Cluj au strigat: Demisia, demisia”, cel mai probabil la adresa antrenoului Dan Petrescu, om care a adus numeroase titluri în visteria clubului.

CFR Cluj - UTA Arad 1-3

Au marcat: Tachtsidis 47/ Costache 13, Omondi 64, Kadiri 78

Min. 90+5: Final de partidă!

Min. 84: Dublă ocazie CFR! Michael lovește cu capul, dar Popa se întinde fantastic și respinge. Apoi, după o nouă centrare în careu, Popa reține din nou, foarte bine, de lângă Munteanu.

Min. 83: Schimbare la CFR: iese Korenica, intră Michael.

Din nou se aude: „Demisia!”.

Min. 82: Ocazie, CFR! Munteanu trage de la distanță, dar mingea trece puțin peste poarta adversă.

Min. 79: Schimbare CFR: iese Abeid, intră Camora.

*La Cluj se strigă: „Demisia, demisia”.

Min. 78: GOOOLLLL UTA! Kadiri îl dă la o parte pe Bogaldo, cu corpul, profită e ieșirea hazardată a lui Popa (din nou) și îl lobează cu un lat de efect, ca-n curtea școlii.

Min. 64: GOOOLLLL UTA! Costache trimite o pasă la întâlnire, către Omondi, care șutează din prima, cu șpițul, pe lângă Mihai Popa!

Min. 63: Dublă schimbare CFR: ies Deac și Fică, intră Păun și Postolachi.

Min. 60: Ocazie mare, UTA! Bolgado nu respinge convingător, mingea ajunge la Joao Pedro care șutează tare, din unghi, în plasa laterală.

Min. 56: Cartonaș galben CFR! Tachtsidis este avertizat.

Min. 55: Cartonaș galben CFR! Fică îl faultează pe Costache, care ar fi putut scăpa singur spre poarta adversă.

Min. 54: Schimbare UTA: Iese Cîmpanu, intră Kadiri.

Min. 52: Cartonaș galben CFR! Boben este avertizat.

Min. 51: Cartonaș galben UTA! Costache este avertizat.

Min. 47: GOOLLLL CFR Cluj, 1-1! Korenica centrează din stânga, iar Tachtsidis reia perfect cu capul.

Min. 46: A început repriza secundă!

Min. 45+3: Final de primă repriză!

Min. 45+1: Ocazie UTA! Costache a tras din lovitură liberă, dar Mihai Popa a reținut în siguranță.

Min. 44: Cartonaș galben CFR! Rocha este avertizat.

Min. 35: Ocazie, CFR! Munteanu reia cu capul, spre vinclu, dar mingea trece puțin peste poartă.

Min. 20: Șansă mare, CFR! Un-doi Munteanu și Fică, cu șut al ultimului, moale, în brațele lui Popa.

Min. 19: Ocazie pentru CFR! Korenica trage din marginea careului, dar puțin pe lângă poarta lui Robert Popa.

Min. 13: GOOLLLL UTA, 0-1! Deac calcă pe minge, Omondi o recuperează, o trimite pe pasă viitoare pentru Costache, care îl învinge pe Mihai Popa cu un șut plasat.

Min. 5: CFR Cluj cere penalty, dar Radu Petrescu lasă jocul să continue.

Min. 1: A început partida!

CFR Cluj - UTA Arad, echipele de start:

CFR Cluj: Popa – Abeid, Bolgdao, Boben, Rocha – Fica, Djokiovic, Tachtsidis – Deac, Munteanu, Korenica

Popa – Abeid, Bolgdao, Boben, Rocha – Fica, Djokiovic, Tachtsidis – Deac, Munteanu, Korenica Rezerve: Hindrich, Camora, Iacob, Kun, Ilie, Kresic, Keita, Filip, Artean, Postolachi, Păun, Michael

Hindrich, Camora, Iacob, Kun, Ilie, Kresic, Keita, Filip, Artean, Postolachi, Păun, Michael Antrenor: Dan Petrescu

Dan Petrescu UTA: Popa – Poulolo, Conte, Trif – Cîmpanu, Hrezdac, Joao Pedro, Van Durmen, Râpă – Omondi, Costache

Popa – Poulolo, Conte, Trif – Cîmpanu, Hrezdac, Joao Pedro, Van Durmen, Râpă – Omondi, Costache Rezerve: Mitrovic, Bocea, Benga, Mihai, Mabea, Dumiter, Ghezali, Zsori, Kadiri, Cristea

Mitrovic, Bocea, Benga, Mihai, Mabea, Dumiter, Ghezali, Zsori, Kadiri, Cristea Antrenor: Mircea Rednic

Mircea Rednic Stadion: „Dr. Constantin Rădulescu” (Cluj-Napoca)

„Dr. Constantin Rădulescu” (Cluj-Napoca) Arbitru: Radu Petrescu. Asistenți: Radu Ghinguleac, Mircea Grigoroiu. Arbitru VAR: Florin Andrei. Asistent VAR: Ferencz Tunyogi.

Dan Petrescu, despre meciul cu UTA: „Contează doar rezultatul”

Fără victorie în ultimele etape (2-2 cu FCSB și 0-0 cu Hermannstadt), Dan Petrescu spune că își dorește să câștige meciul cu UTA, indiferent de cum va arăta jocul echipei sale.

„Mâine e un meci important pentru ambele echipe. Și cei de la UTA vin după două egaluri acasă și au nevoie de victorie. Dar și noi venim după două egaluri și, chiar dacă am jucat bine, la fotbal contează rezultatul. Echipa a arătat bine, dar nu am câștigat, așa că sper ca acum să nu arătăm așa bine și să câștigăm.

Din ce am studiat, am văzut că la UTA au venit vreo 16 jucători. Au avut șase meciuri, șase egaluri acasă. Asta e incredibil, nu am mai auzit. Și nici nu au marcat multe goluri, dar nici au prea primit.

Și anul trecut am înțeles că a fost un 0-0 acasă cu ei și-mi amintesc că meciurile cu UTA erau mereu foarte disputate, poate un gol decidea meciul. Va fi un meci disputat și acum, micile detalii vor face diferența”, a declarat antrenorul CFR-ului.

Operat, Mircea Rednic l-a supravegheat pe secundul Sorin Rădoi

Rednic s-a simțit rău după meciul cu Poli Iași, 0-0, iar marți a fost la Serviciul Urgențe de la Spitalul Clinic Județean Arad pentru a-i fi montate încă două stenturi la inimă.

Chiar și în această situație, secundul Sorin Rădoi a explicat că Rednic a rămas aproape de echipă.

„Atâta timp cât îți lipsește antrenorul principal și vorbim de Mircea Rednic, e un minus pentru noi. Toată această perioadă am fost la dânsul, m-am sfătuit cu el, și-a dat acordul pe antrenamentele pe care le-am creat noi în aceste zile și totul a decurs normal.

Este un luptător. Cu siguranță vom vedea un Mircea Rednic mult mai puternic”, a spus Rădoi la conferința de presă.

Rădoi a vorbit și despre duelul cu CFR: „Un meci destul de dificil, în care va trebui să fim foarte exacți în ceea ce am pregătit în această săptămână. Și, bineînțeles, pe filosofia noastră în care trebuie să ne meargă contraatacul foarte bine. Trebuie să ținem cont că și ei au punctele lor slabe , iar noi trebuie să fructificăm acest lucru”.

CFR Cluj - UTA Arad, detalii statistice conform lpf.ro: