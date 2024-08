„Ăla care vorbește tot  timpul?” Neil Lennon, săgeți către Șumudică : „E total neprofesionist”

Neil Lennon a dezbătut toate problemele Rapidului la conferința de presă înaintea meciului cu Dinamo

Tehnicianul nord-irlandez a dezvăluit ce a discutat la ședința cu cei din conducerea clubului, dar nu l-a uitat nici pe Marius Șumudică

“Nu există ultimatum”, acesta e votul de încredere primit de Lennon de la șefi

Rapidul încă n-a câștigat în noul sezon, totuși Neil Lennon are încredere că situația se va redresa.

Dezamăgiți de start, șefii clubului l-au băgat în ședință pe britanic. Lennon susține însă că nu este vorba despre niciun ultimatum.

Lennon: „E nevoie de timp și de răbdare”

“Am avut luni o discuție cu conducerea echipei, ca să vedem dacă putem face mai mult pentru a ajuta echipa să fie mai bine. E clar că e nevoie de timp și de răbdare. Sunt 4 jucători importanți dintre cei veniți ultimii care mai au nevoie de timp.

Conducerea a înțeles, are răbdare, nu există niciun ultimatum. Am așteptări mari! Rezultatele nu s-au îmbunătățit pe măsura așteptărilor, am văzut că sunt criticat, dar voi îndrepta lucrurile”, a zis Neil Lennon la conferința de presă.

Cred că e de înțeles să fie presiune, ca suporterii să pună presiune. Și eu simt ce simt fanii, chiar înzecit. E nevoie de muncă, durează până schimbi stilul. Înțeleg fanii, pot să spun că suntem concentrați pe victorie. Am câștigat trofee în cariera mea, dar totul se face în timp Neil Lennon

Răspuns pentru Șumudică

Neil Lennon a fost întrebat despre vocile din media care îl critică, inclusiv despre Marius Șumudică: „Cine, tipul ăla care vorbește tot timpul?”, a reacționat Lennon.

Nord-irlandezul crede că tehnicianul român nu se comportă ca un profesionist:

“Nu cred că [Șumudică] e bine. E total neprofesionist, prin cum se comportă. Nu prea avem asemenea exemple în Scoția, în UK sau în Europa în general.

Dar uneori poate că trebuie să suferi pentru la a te bucura mai mult de succes. M-am mai întâlnit cu ostilitate și în Scoția”, a mai zis Lennon.

Nu am urmărit derby-urile trecute. Dar am văzut-o live pe Dinamo. Știu ce fel de echipă este. Noi trebuie să ne concentrăm pe noi. Derby-urile sunt importante, indiferent dacă ești la Glasgow, Milano, Liverpool sau București. Important e să fim pregătiți și să câștigăm Neil Lennon

Intră și Săpunaru?

Neil Lennon a anunțat că va face mai multe schimbări în echipa de start față de meciul de la Buzău, terminat la egalitate, 1-1. Totodată, nu exclude ca Săpunaru să fie titular contra lui Dinamo, duminică seară, în Giulești.

“Vor exista schimbări față de meciul de la Buzău. Nu multe! Am fost mulțumit de posesia din meciul cu Buzău. M-au deranjat doar ratările, dacă am fi înscris, astăzi n-ar mai fi fost atât de multă presiune.

Posibil ca Săpunaru să fie pe teren mâine. Vom vedea! Nu trebuie să îmi spuneți despre valoarea lui. O cunosc bine. E un profesionist, un jucător important.

Cu Sepsi putea fi titular, dar s-a accidentat. Acum și-a revenit, a fost la antrenamente în această săptămână, vedem dacă va juca”, a mai spus antrenorul Rapidului.

Lennon a discutat și despre Diogo Mendes, ultimul sosit la Rapid, fotbalist care a fost implicat recent într-un accident rutier.

“Mendes e ok, a avut un mic accident rutier. Din fericire e bine. S-a antrenat în ultimele zile și poate juca”, a conchis antrenorul Rapidului.