Sepsi - Rapid 2-0. Omar El Sawy (20 ani), fotbalist împrumutat de Rapid la Sepsi OSK până la finalul sezonului, nu știa că are drept de joc împotriva giuleștenilor.

Marius Șumudică reproșează conducerii că permite jucătorilor împrumutați la alte echipe să joace împotriva Rapidului.

Omar El Sawy este împrumutat de Rapid la Sepsi OSK. Fotbalistul nu s-a bucurat după ce a deschis scorul împotriva giuleștenilor.

Rapid, învinsă de propriul jucător. El Sawy: „Credeam că nu am drept de joc”

„Sunt împrumutat, de când am venit prima dată pe Giulești m-am îndrăgostit de Rapid, nu e ușor să joc împotriva lor. Am un respect prea mare pentru acest club, acești băieți.

Sunt convins că Rapid va ajunge în play-off, trebuie timp pentru omogenizare, îi cunosc pe băieții de acolo. Doar mi-am făcut datoria față de Sepsi.

Mă bucur că am marcat și am luat cele trei puncte și am ajutat echipa (n.r. - Sepsi) să urce pe loc de playoff”, a spus El Sawy la Prima Sport.

El Sawy, motiv de scandal în Giulești

Împrumutat de la Rapid, El Sawy a crezut că giuleștenii au inserat în contract o clauză prin care să-i interzică prezența în meciul direct. Doar că bucureștenii au ignorat acest aspect, iar Sepsi l-a putut folosi în această seară.

„Până luni, știam că am clauză, știam că nu pot juca. Apoi am aflat că am drept de joc” , a declarat El Sawy la DigiSport.

Marius Șumudică s-a declarat nemulțumit de decizia șefilor din Giulești, care l-au lăsat pe El Sawy să evolueze contra Rapidului.

Și Micovschi a jucat anul trecut împotriva noastră și a marcat. Cred că suntem singura echipă care dăm jucători împrumut și nu punem clauză să nu joace contra noastră. Marius Șumudică, antrenor FC Rapid (sursă: DigiSport)