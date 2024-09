OȚELUL - DINAMO 1-1. Partida de la Galați nu a fost lipsită de faze controversate pe care Dorinel Munteanu consideră că arbitrul Viorel Flueran le-a judecat pro-Dinamo.

Dorinel Munteanu acuză: „Am avut penalty clar! Arbitrul s-a bucurat mai mult decât galeria lui Dinamo când a dat 11 metri pentru ei”

„Am pierdut două puncte foarte importante. În prima repriză am jucat foarte bine. Deşi Dinamo a intrat în avantaj pe o greşeală a portarului nostru, n-a contat, noi am avut foarte multe ocazii, am pus presiune pe adversar.

În repriza a doua, după ce am egalat, am încercat să intrăm în avantaj şi eu cred că meritam să intrăm în avantaj.

Am avut acel penalty clar. La penalty-ul acordat echipei Dinamo, arbitrul s-a bucurat mai mult decât spectatorii, decât galeria lui Dinamo. La noi, eu cred că a fost penalty clar și nu ni s-a dat .

De ce nu comentează 3 zile acel penalty care a fost foarte clar? Foști arbitri, actuali arbitri m-au sunat și mi-au zis că a fost penalty foarte clar.

Domnul arbitru Flueran să vadă diferența când a dat penalty pentru Dinamo și n-a dat pentru noi. Am foarte multe să-i reproșez, dar nu e momentul, am pierdut două puncte importante în economia clasamentului”, a spus antrenorul de la Oțelul Galați la flash-interviu.

Cătălin Cîrjan a atins mingea cu mâna după ce a fost împins de Teles

În studioul Digisport, la FotbalClub, Florin Bratu, Andrei Vochin și Cătălin Țepelin au concluzionat că Flueran a procedat corect neacordând penalty la hențul lui Cîrjan. "Iritarea lui Dorinel Munteanu este nejustificată. N-a fost penalty, Cîrjan atinge mingea cu mâna pentru că este busculat de un adversar ", a punctat Cătălin Țepelin, redactor-șef GOLAZO.ro.

Dorinel Munteanu s-a luat și de propriii fani: „Să pună și ei presiune din tribună”

„Aştept mai multă susţinere de la public, pentru că, în multe momente din prima repriză, trebuia să încurajeze echipa mai mult, să pună și ei presiune din tribună, așa e normal să facă. Nu numai când adversarul pune presiune pe noi.

Acum, dacă se supără suporterii noștri pe noi, îmi cer iertare, dar ăsta e feeling-ul meu și e ceea ce gândesc eu în momentul de față”, a spus tehnicianul.