Ovidiu Burcă (45 de ani) a vorbit pentru prima dată despre plecarea sa prematură de la Oțelul Galați.

Tehnicianul a transmis că după meciul pierdut cu Poli Iași, scor 3-4, a simțit că s-a produs o ruptură între el și jucătorii săi.

Ovidiu Burcă, despre plecarea de la Oțelul: „După meciul cu Iași s-a pierdut ceva”

„Am simțit după meciul cu Iași că s-a pierdut ceva. S-a pierdut foarte mult. În primul rând, din perspectiva mea, a antrenorului, era un meci pe care ar fi trebuit să-l câștigăm. Am trecut de la extaz la agonie într-un minut. Am încasat două goluri cu un om în plus. Deși aveam 2-0, simțeam că nu eram deloc liniștit.

După acel meci, am simțit că ceva s-a rupt. Știam că nu am voie să fac foarte mulți pași greșiți. Asta este situația. Simți când oamenii își pierd încrederea în tine. Am simțit că ceva s-a rupt între mine și conducerea clubului. Situația de la Oțelul a fost una foarte delicată atât din punct de vedere sportiv, cât și financiar. La fotbal nu se poate una fără cealaltă. Dacă regret ceva, este că n-am avut toată echipa pregătită și tot lotul disponibil în cele două luni. Sunt sigur că altfel ar fi stat lucrurile”, a transmis tehnicianul, potrivit sptfm.ro.

Ovidiu Burcă s-a despărțit de Oțelul Galați după doar două luni și jumătate, timp în care a stat pe bancă pentru 10 meciuri.

Ultimul meci al lui Burcă pe banca Oțelului a fost înfrângerea cu Poli Iași, scor 2-3. În acea partidă, Oțelul a condus cu 2-0, însă pe final a pierdut cu 2-3, deși a evoluat o mare parte din meci în superioritate numerică.

Astfel, tehnicianul de 45 de ani a lăsat Oțelul pe locul 7 în clasamentul play-out-ului Superligii, cu 16 puncte după prima etapă.