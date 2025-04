12 jucători din Serie A, anchetați Un nou scandal privind pariurile ilegale ia amploare în fotbalul italian  

🔵Sono una dozzina i calciatori indagati per fatti fino al 2023, nell'inchiesta milanese su un giro di #scommesse clandestine, che non riguarderebbe partite di calcio. Tra i nomi iscritti per aver scommesso illecitamente: Fagioli, Tonali, McKennie, Bellanova, Di Maria e Zaniolo. pic.twitter.com/3JyxHA4XpK