Gloria Buzău - Dinamo 0-1. Dinamoviștii au urcat pe primul loc în clasamentul din Liga 1, cu victoria de la Buzău.

După meci, căpitanul Nichita Patriche, Cătălin Cîrjan și Cristian Costin și-au exprimat bucuria în urma succesului obținut în inferioritate numerică.

În minutul 27, Sivis a văzut cartonașul roșu, dar dinamoviștii au reușit să câștige și au urcat pe locul 1 în Liga 1, cel puțin până la partidele U Cluj - CFR Cluj și FCSB - Botoșani.

Căpitanul Patriche, euforic după victoria de la Buzău

La finalul partidei, căpitanul dinamoviștilor s-a declarat extrem de bucuros de cele 3 puncte obținute, având în vedere terenul dificil, dar și eliminarea lui Sivis din minutul 27.

„O victorie enormă, muncită. Am muncit toți, foarte mult, pe un teren dificil, în 10 oameni. Descătușarea de la final a fost senzațională.

Am adus 3 puncte mari, muncite, cu mult sacrificiu și determinare.

Astăzi am arătat că știm și să suferim când e nevoie, să luptăm împreună, ne-am îndeplinit obiectivul.

Dacă rămâneam în 9 oameni, luptam la fel de uniți, să ne îndeplinim obiectivul. Asta e cel mai important. Se vede munca noastră. Ne bucurăm în seara asta și de mâine, la muncă.

Sună senzațional locul 1. Ne bucurăm să facem surpriza asta suporterilor, au fost extraordinari și azi. Chiar dacă suntem lideri doar pentru o seară, ne bucurăm că putem să le facem bucuria asta ”, a declarat Patriche.

Cătălin Cîrjan, fără voce după victoria lui Dinamo

Patriche a fost urmat de Cîrjan la interviuri, iar tânărul mijlocaș dinamovist a oferit declarații, deși era foarte răgușit.

„Nu știu dacă puteam face mai mult de atât. Am încercat să ne apărăm foarte bine și când aveam mingea să încercăm să ne creăm situații de gol. Asta am făcut, ne-am apărat foarte bine, nu am primit gol și suntem foarte bucuroși.

La Dinamo nu se vorbește doar despre un jucător. Toată echipa este foarte importantă, fiecare jucător în parte. La fiecare meci încercăm să dăm totul. Nu contează cine înscrie, contează doar să luăm cele 3 puncte și să fim sus în clasament.”, a declarat Cîrjan.

Întrebat despre poziția din clasament, mijlocașul dinamovist a răspuns:

„O luăm meci cu meci, suntem bucuroși că suntem acolo. Mai avem două meciuri foarte importante în campionat, sperăm să o batem pe Iași acasă și apoi vom avea un meci tare cu Rapid”.

Cristian Costin: „Nu știu cum am câștigat”

Costin a fost la fel de bucuros ca și colegii săi, iar după meci, fotbalistul dinamovist a comentat starea proastă a terenului pe care s-a disputat meciul, dar și faptul că Dinamo a urcat pe primul loc în Liga 1.

„ Per total, au avut ocaziile mai mari, nu știu cum am câștigat meciul ăsta. Noi am fost mai pragmatici, am știut ce să facem și ne-am urmărit scopul. Suntem pe primul loc, ne bucurăm mult, astăzi merităm o zi de bucurie.

Terenul foarte greu, simți câteodată că alergi în gol. Asta e, astea sunt condițiile.

Bucurie mare, e o victorie frumoasă, cu om în minus din prima repriză, ne-am dat viața, am demonstrat spirit de sacrifiu, iar meciurile astea arată că suntem un grup unit”, a declarat Cristian Costin.