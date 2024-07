David Popovici s-a întors în România, după triumful răsunător de la Campionatele Europene de natație, organizate în aceste zile la Belgrad (Serbia).

Înotătorul român a cucerit medaliile de aur în probele de 100 și 200 de metri liber.

David Popovici s-a întors în România și a dezvăluit cum s-a simțit la Belgrad, în competiția continentală.

Sportivul român a recunoscut că nu se aștepta să scoată timpi atât de buni, cu doar puțin timp înaintea întrecerilor care vor conta cu adevărat, de la Jocurile Olimpice de la Paris.

David Popovici: „Am mai multă încredere în mine acum”

În același timp, David Popovici a recunoscut că se concentrează foarte mult pe competiții, însă îi zboară gândul și la vacanțe, unde, cu siguranță, are lucruri interesante de făcut.

David Popovici are în palmares: patru medalii de aur la „Europene”, două medalii de aur la „Mondiale”, plus un argint la „Mondiale”.

„Mă bucur că sunt înapoi în ţară. Mă bucur să le adaug în palmares. Ca întotdeauna, nu m-am dus setat să iau medalii . Dar mă bucur că am înotat destul de bine şi că am luat medalii.

M-am concentrat pe cursele noastre, am stat focusaţi şi ne-a ieşit bine. Am rivali, cred că n-ar fi prea înţelept din partea mea să spun că nu am rivali, am rivali pe orice continent, inclusiv în Europa. Nu s-a calificat pentru că s-au calificat alţii mai buni decât el.

Cu cât e mai greu de obţinut, cu atât este mai frumos dacă ne iese cum ne dorim. Nu ne-am pregătit mult pentru competiţia asta pentru că a fost încă un pas pentru Jocurile Olimpice.

Ne-am întrecut aşteptările, nu ne-am aşteptat să scoate nişte timpi atât de buni . Mi-a oferit mai multă încredere treaba asta, cred că sunt bun, am mai multă încredere acum în mine.