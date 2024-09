Andreea Prisăcariu (#444 WTA) a vorbit despre dopaj în tenis, despre recentul „caz Sinner”, dar și despre „cazul Halep” și „cazul Sharapova”.

Prisăcariu apreciază atitudinea fostei jucătoare de tenis din Rusia și vorbește despre ce a deranjat-o la Sinner și Halep.

Întrebată despre felul în care au fost tratate «cazul Halep» și «cazul Sinner», jucătoarea de tenis de 24 de ani a ținut să amintească de Maria Sharapova.

„Mai întâi o să zic pe cine am apreciat eu într-un caz de doping. Am apreciat-o pe Sharapova. Ea lua acel medicament de foarte mult timp și era permis și au greșit ea și echipa ei de doctori să nu verifice din nou (n.r. - substanțele), pentru noul an. De aceea a fost «dopată» (n.r. - face semne cu mâinile, imitând ghilimelele).

Practic, medicamentul ăla era permis, numai că, dintr-o dată, nu a mai fost. Ea a ieșit, a zis «Da, a fost greșeala mea». Și-a ispășit pedeapsa și după aia a revenit pe circuit”.

Maria Sharapova s-a retras în 2020. Ultimii ani din cariera ei au fost marcați de suspendarea de 15 luni pentru consumul de substanţe interzise. Rusoaica are în palmares 5 titluri de Grand Slam.

Prisăcariu a trecut apoi la Sinner și Halep:

„Ce m-a deranjat pe mine la Sinner e că s-a ascuns foarte mult timp. Gândiți-vă că e vorba de aprilie, parcă, nu? Când a fost el suspendat o zi, sau nu știu care a fost situația. Am citit, parcă, luna aprilie. În august a ieșit știrea.

Nu mă interesează ce greșeală a fost, cine a fost fizioterapeutul. Au fost steroizi? Au fost! Kyrgios a spus același lucru, chiar sunt de acord cu el, susțin tot ce a spus.