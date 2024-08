RAPID - DINAMO 1-1. Neil Lennon (53 de ani) nu mai e dorit de galeria Rapidului, după ce giuleștenii rămân singura echipă fără victorie după 6 etape.

Marius Șumudică (53 de ani) vrea postul nord-irlandezului, însă galeria vișinie a lăsat să se înțeleagă că nu e de acord cu revenirea sa.

Ultrașii Rapidului și-au pierdut răbdarea cu Neil Lennon. După 6 etape, giuleștenii au strâns numai 5 puncte și sunt singurii fără victorie în noul sezon al Ligii 1.

Mai mult, „vișiniii” au o singură victorie în ultimele 5 luni, 2-0 cu FCSB în ultima etapă din play-off, într-un meci care nu mai conta.

Neil Lennon nu mai e dorit în Giulești: „Demisia, demisia!”

Imediat după fluierul final al derby-ului cu Dinamo, galeria Rapidului a început să scandeze „Demisia, demisia!” și să îl fluiere pe Neil Lennon.

Nord-irlandezul n-a mai mers alături de jucători în fața galeriei și a plecat direct la vestiare.

Nici Șumudică nu e dorit de ultrași

Înainte de derby, Marius Șumudică dezvăluise o discuție privată cu Dan Șucu, patronul giuleștenilor, care i-ar fi promis postul de antrenor.

Mi-a spus: «Șumi, am plecat pe un drum, îl aduc pe Neil Lennon, nu mă întorc, dar îți promit că vei fi următorul antrenor al Rapidului într-o bună zi! Vei antrena Rapid». Așa ne-am despărțit. «Va veni vremea când vei antrena Rapid. Acum nu poți, pentru că am luat decizia respectivă». Marius Șumudică

Galeria a răspuns astăzi, în timpul derby-ului cu Dinamo, afișând două bannere dedicate lui Marius Șumudică.

Nu a fost vorba de însă mesaje pentru tehnician, ci de fraze rostite chiar de Șumudică:

„Eu nu pot antrena Rapidul în Liga 2 pentru că am o carieră în spate”

„Rapidistul Șumudică a murit”

Galeria a întors cuvintele lui Șumudică împotriva lui. Dacă primul mesaj se referă la declarații când giuleștenii încercau să revină în prima ligă după faliment, când au pornit din Liga 2, al doilea reprezintă o declarație dată de Șumudică anul trecut.

Furios că Șucu l-a ales pe Cristiano Bergodi, Șumudică a intrat în direct la Digi Sport și a anunțat: „Din acest moment, Șumudică nu mai este rapidistul Șumudică. Rapidistul Șumudică a murit aseară, o să vedeți prin ce decizii voi lua în viitor”.

Mai mult, anunța că e gata să meargă inclusiv la FCSB pentru a se răzbuna pe Rapid: „Vă fac o promisiune în direct: la orice echipă aș merge voi fi campion. O să vedeți lucrul ăsta. Voi face tot ceea ce ține de mine pentru echipa pe care o voi antrena, fie că este Craiova, FCSB, Dinamo, orice echipă va fi.

Am refuzat de două ori o «pălărie» de bani de la domnul Gigi Becali. De două ori am plecat din oraș și am refuzat o «pălărie» de bani. În momentul ăsta, «pălăria» aia se poate transforma în «fes», nu mai contează. Îmi doresc să fac performanță și lumea să fie mândră de mine”.

Contre Lennon vs. Șumudică

Neil Lennon a fost întrebat înainte de meciul cu Dinamo despre vocile din media care îl critică, inclusiv despre Marius Șumudică: „Cine, tipul ăla care vorbește tot timpul?”, a reacționat Lennon.

Nord-irlandezul crede că tehnicianul român nu se comportă ca un profesionist:

„Nu cred că [Șumudică] e bine. E total neprofesionist, prin cum se comportă. Nu prea avem asemenea exemple în Scoția, în UK sau în Europa în general.

Dar uneori poate că trebuie să suferi pentru la a te bucura mai mult de succes. M-am mai întâlnit cu ostilitate și în Scoția”, a mai zis Lennon.

Marius Șumudică, fostul antrenor al Rapidului, a aflat de reacția lui Neil Lennon, însă a preferat să nu răspundă.

„Sunt plecat din țară, am alte treburi. Nu comentez ceea ce spune acest antrenor, nu comentez.