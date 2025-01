Rareș Ilie (21 de ani) a fost din nou împrumutat de către Nice, de această dată în Italia, la Catanzaro, în Serie B, cu opțiune de cumpărare.

Tânărul internațional român se află la al treilea împrumut după plecarea de la Rapid, după Maccabi Tel-Aviv și Laussane.

Întors din Elveția la finalul sezonului trecut, Rareș Ilie a bifat doar 13 minute în tricoul lui Nice în actuala stagiune, în două partide, cu Lyon și Montpellier.

Rareș Ilie, împrumutat de Nice la Catanzaro

Tânărul mijlocaș își va petrece a doua jumătate a sezonului în Serie B, anunțul fiind făcut chiar de către noul său club pe rețelele de socializare.

„Rareș Ilie, mijlocaș ofensiv născut în 2003 și care joacă la Nice, este de astăzi sub comanda antrenorului Fabio Caserta, după ce a ajuns la US Catanzaro, sub formă de împrumut, cu opțiune de cumpărare.

Crescut la Rapid București, Rareș a bifat 60 de apariții, 9 goluri și 12 pase decisive la echipa de seniori. De asemenea, a fost unul dintre jucătorii importanți ai naționalelor de juniori ale României și a evoluat pentru reprezentativele U18, U19 și U21, la cea din urmă adunând 10 meciuri și 3 reușite.

În ultimii doi ani, Nice l-a împrumutat la Maccabi Tel-Aviv și Lausanne. În acest sezon, a început alături de formația franceză, bifând două meciuri în Ligue 1, împotriva lui Lyon și Montpellier. La Catanzaro, Rareș Ilie va purta tricoul cu numărul 8”, a scris clubul pe site-ul oficial.

1,5 milioane de euro este cota de piață a lui Rareș Ilie, potrivit transfermarkt.com

Ilie è un nuovo calciatore dell’US ✍️

Benvenuto a Catanzaro Rares 💪



Il comunicato ufficiale 👉 https://t.co/ZK9suhcoAN#AvantiAquile 🟡🔴 pic.twitter.com/KnLS9mhBs7 — U.S. Catanzaro 1929 (@USCatanzaro1929) January 24, 2025