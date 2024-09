Postul Real Madrid TV a catalogat prestația arbitrului Alejandro Muñíz Ruiz ca fiind „arogantă, sfidătoare, cu abuz de autoritate”

Antrenorii Carlo Ancelotti și Luis Garcia au comentat și ei arbitrajul.

Real Madrid a învins-o pe Alaves cu 3-2 în etapa a 7-a din Primera Division. Bascii au marcat pe final două goluri în minutele 85 și 86.

Alejandro Muñíz Ruiz a enervat pe toată lumea după Real-Alaves 3-2: „Arogant, o mizerie de arbitraj”

Alejandro Muñíz Ruiz (33 ani) a fost ținta unui atac dur, după meciul dintre Real Madrid și Alves, scor 3-2.

Jurnaliștii postului de televiziune al clubului Real Madrid îi acuză pe arbitri că acordă „galacticilor” prea multe cartonașe galbene și se tem că acest lucru are legătură cu apropierea El Clasico din 26 octombrie, contra rivalei Barcelona.

„Arbitraj mizerabil! Abuz de autoritate, atitudine sfidătoare, arogantă. Se pregătește ceva. Nu sunt arbitraje proaste, sunt arbitraje suspecte.

Problema cartonașelor este serioasă și, în ritmul în care mergem, sunt prea multe pentru atacanți”, sunt acuzațiile lansate la postul Real Madrid TV

Cartonașe galbene primite de fotbaliștii lui Real Madrid în septembrie

Real Madrid-Betis Sevilla : Vinicius, Dani Carvajal

: Vinicius, Dani Carvajal Real Sociedad-Real Madrid : Modric

: Modric Real Madrid-Espanyol : Mbappe, Vinicius, Bellingham, Valverde

: Mbappe, Vinicius, Bellingham, Valverde Real Madrid-Alaves: Vinicius, Endrick, Valverde, Modric

Bascii l-ar fi vrut eliminat pe Endrick

Luis Garcia, antrenorul echipei Alaves, a pus paie pe foc după prestația arbitrului Alejandro Muñíz Ruiz. Garcia crede că Endrick ar fi meritat un cartonaș roșu.

„Este roșu clar, am fi meritat să jucăm pe final cu un om în plus, nu mai am de gând să vorbesc despre asta. Un cartonaș roșu este un cartonaș roșu, a spus Luis Garcia în marca.com

Luis Garcia, antrenorul echipei Alaves