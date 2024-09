Abdel Abqar, 25 de ani, fundaș la Deportivo Alaves, a fost schimbat la pauză de Luis Garcia „din motive tactice”, însă presa din Spania scrie că ar fi fost pentru că i-a cerut tricoul lui Kylian Mbappe, când echipa lui era condusă cu 0-2.

Real Madrid a câștigat, scor 3-2, prin golurile lui Lucas Vazquez ('1), Mbappe ('40) și Rodrygo ('48). Pentru oaspeți au marcat Benavidez ('85) și Garcia ('86).

Luis Garcia, antrenorul lui Deportivo, a declarat, după meci, că nu știe nimic despre schimbul de tricouri.

„Am schimbat linia defensivă cu Abqar pentru că așa am vrut eu. A fost un pic supraîncărcat și am vrut să-l schimb pentru că am vrut să încerc unele lucruri tactice. A fost o accidentare la tendon și sper să poată juca sâmbătă împotriva lui Getafe. Nu știu nimic despre tricoul lui Mbappe”, a spus tehnicianul.

Fanii s-au enervat când a văzut că fotbalistul său era mai preocupat să nu rateze tricoul lui Mbappe decât de faptul că echipa lui era condusă, 0-2 la pauză.

Abdel Abqar 🇲🇦 qui demande le maillot de Kylian Mbappé 🇫🇷 à la mi-temps face au Real Madrid. 👕



Pas très professionnel de la part de l'international marocain... 🤨 pic.twitter.com/ir1c5PoTI4 — Actu Maroc 🇲🇦 (@ActuMarocOff) September 24, 2024

Într-un meci dominat de Real Madrid, Abdel Abqar s-a dus țintă la francez să-i ceară tricoul imediat după ce arbitrul a fluierat finalul primelor 45 de minute.

Abqar s-a dus la Mbappe și i-a cerut tricoul

În drumul său spre tunel, fundașul central s-a apropiat de Mbappe, care și-a scos tricoul pe loc pentru i-l oferi, în timp ce Abqar i-a făcut semn că îi va da tricoul lui pentru a finaliza schimbul.

Luis Garcia l-a lăsat la vestiare pe Abqar și l-a trimis pe teren pe Jon Guridi pentru a doua repriză.