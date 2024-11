L-a învins pe Guardiola, dar se teme  Ruben Amorim către presă, după ce Sporting a învins-o pe City: „Îl iritați pe Pep, ceea ce va fi și mai rău pentru mine”

Sporting Lisabona a obținut, marți seară, una dintre cele mai surprinzătoare victorii din Liga Campionilor în ultimii ani: 4-1 cu Manchester City, pe „Jose Alvalade”, în etapa #4 din faza principală a competiției.

Pentru antrenorul lusitanilor, Ruben Amorim (39 de ani), a fost ultimul meci pe arena din Lisabona, înainte de a o prelua pe Manchester United.

După patru ani pe banca celor de la Sporting Lisabona, Ruben Amorim și-a luat rămas bun de propriii suporteri printr-o victorie istorică, împotriva uneia dintre cele mai puternice formații din fotbalul mondial, Manchester City.

Ruben Amorim: „E o seară specială!”

Considerat „noul Alex Ferguson” de specialiști, Ruben Amorim va merge săptămâna viitoare la United, pentru a-l înlocui pe olandezul Erik ten Hag.

Acesta și-a dorit foarte mult să mai rămână câteva zile, după acest succes, pentru deplasarea din campionat cu Braga. Vrea neapărat să câștige și acel duel, pentru a o lăsa pe Sporting pe prima poziție a clasamentului din Portugalia.

Iată ce a declarat Ruben Amorim la ultima conferință de presă de pe „Alvalade”, în postura de antrenor al lui Sporting:

Unde se plasează această victorie în istoria lui Sporting?

O plasează pe Sporting în play-off, acesta este principalul câștig. Evident, este o victorie foarte importantă, văzută de toată lumea. Am câștigat cu trei goluri diferență, după ce am fost conduși. Dar cred că astăzi (n.r. - marți) așa a fost scris să fie, pentru că nu există prea multe explicații. În prima repriză, nu am reușit să avem mingea, am fost foarte precipitați. Ei au câștigat toate duelurile, ne-au împins înspre poartă, au ratat câteva ocazii. O primă repriză dificilă, dar apoi am reușit să egalăm până la pauză și cred că asta i-a calmat pe toți.

Am mers la cabine și am schimbat câteva lucruri, dar revenirea nu a avut legătură cu schimbările făcute la pauză. Orice s-ar fi întâmplat în joc, cred că toți cei care au fost aici în ultimii patru ani meritau această victorie. O seară specială. Dar acum nu trebuie să rămânem blocați. Știu cât de specială este această victorie, dar trebuie să mergem înainte și să ne gândim deja la următorul joc.

Cum s-a produs această revenire la pauză? V-ați abonat deja la ziarele din Anglia pentru a aflat totul despre „noul Alex Ferguson”?

Nu. Cu siguranță nu o să citesc nimic timp de șase luni. Am făcut asta când am venit la Sporting. O să fac la fel și acolo. Este singura modalitate de a-mi face treaba bine. Revenirea nu a fost un ajustament tactic, așa cum spuneam. Au fost două faze. Imediat după, am schimbat modul tatic în care ne apăram, am închis bine mijlocul, i-am forțat să meargă în margini și am controlat balonul mai bine. Am câștigat încredere, suporterii ne-au ajutat și am controlat jocul. Manchester City a ratat și un penalty, deci, repet: era scris să fie așa.

Cum v-ați simțit să fiți aplaudat de un stadion întreg? Nu se întâmplă ca antrenorii să fie aruncați în sus așa, după ce-și anunță plecarea la mijlocul sezonului...

În primul rând, am fost recunoscător pentru victorie. Pentru că, dacă rezultatul ar fi fost altul, momentul nu ar fi fost atât de frumos. Sunt conștient de asta. Ar fi fost mai greu, ar fi fost altceva. Am avut aici momente foarte marcante. Acum patru ani, am pierdut cu 1-4 în fața celor de la LASK Linz, iar astăzi obținem acest rezultat.

Modul în care jucătorii m-au ridicat în aer... de la ei nu mă așteptam la altceva, pentru că ei știu ce am făcut pentru ei și ce-au făcut ei pentru mine. E un moment pe care o să-l păstrez toată viața. Acum, încă nu pot să mă bucur de moment. Repet, era scris să ne luăm rămas bun așa de la Alvalade. Cel mai bun moment pe Alvalade a fost, repet, când am pierdut 0-5 cu Manchester City și un stadion întreg ne-a aplaudat la final. A fost un moment mai important decât o victorie. Pentru că la victorie, toată lumea te aplaudă. O să păstrez acel moment cu mine tot restul vieții.

Vă considerați cel mai bun antrenor din istoria lui Sporting? Cât de greu îi va fi urmașului dumneavoastră?

Întotdeauna este dificil să înlocuiești un antrenor, oricare ar fi el, mai ales când echipa câștigă. Cred că este mult mai dificil. Dar antrenorul care va veni va avea o moștenire bună, pentru că va găsi oameni foarte buni cu care să lucreze. Va avea un mediu foarte bun și la stadion. Echipa este în play-off. Știu că cerințele fac totul mai dificil, dar va avea parte de foarte mult sprijin. Și nu se va simți niciodată singur. Asta a fost important pentru mine. Nu m-am simțit niciodată singur. Și datorită președintelui, dar mai ales lui Hugo Viana. M-au ajutat foarte mult. În primul rând, va avea un club bine structurat, care a câștigat în ultimii ani mult sprijin din partea tribunelor. E un public inteligent care va înțelege că este nevoie de puțină ajustare, pentru că lucrurile nu se întâmplă peste noapte.

Așadar, nu vreau să să spun (n.r. - că sunt cel mai bun antrenor din istoria lui Sporting), pentru că este o muncă de echipă. A multor oameni. A fost o perioadă dificilă, am trecut prin mult, dar apoi am ajuns într-un moment în care toată lumea a tras în aceeași direcție, iar asta a ajutat mult. Să spunem că am făcut parte din una dintre cele mai bune perioade din istoria lui Sporting.

A câștigat această echipă maturitatea de a se descurca fără Ruben Amorim?

Când mă uit la echipă, consider că eu am nevoie de ei mai multă decât au ei de mine. Eu merg spre ceva mai incert decât ceea ce au ei. Ei sunt bine, sunt deja în play-off, deci primul obiectiv este deja atins. Vreau să închei despărțindu-mă de pe primul loc, detașat, adică printr-o victorie cu Braga. Așadar, ei sunt mai mult decât pregătiți să continue fără antrenor. Asta se va întâmpla, își vor urma propriul drum.

Ce înseamnă Manchester, după o noapte ca cea de azi?

Am mai spus-o, nu putem transfera o realitate în alta. Manchester United nu poate juca așa, nu poate juca atât de defensiv. Aici, trebuie să ne adaptăm. Este foarte greu să înfrunți această echipă, iar voi doar îl iritați pe Pep Guardiola, ceea ce va fi și mai rău pentru mine.

Asta nu înseamnă nimic, va fi o lume complet diferită, o echipă diferită, nu vom avea timp de pregătire. Vom începe dintr-un punct de plecare diferit. Le-aș spune oamenilor din Manchester că acesta a fost un accident, așadar, am avut doar noroc. Apoi, când voi ajunge acolo, voi face evaluări.