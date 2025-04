HERMANNSTADT - RAPID 2-1. Silviu Balaure (29 de ani) s-a declarat fericit de calificarea echipei sale în finala Cupei României.

Silviu Balaure a declarat că victoria împotriva Rapidului a fost una meritată, având în vedere că giuleștenii nu au avut nicio ocazie importantă la poarta lui Muțiu, exceptând golul înscris.

Silviu Balaure: „Meritam să câștigăm”

„Rapid n-a avut spații, n-a avut ocazii. N-am apucat să văd golul lor pentru că eram în vestiar. Am ieșit afară când era gol. Am văzut golul nostru. Am văzut doi jucători în careu, ne-a zis Mister să venim cu multe centrări.

Suntem o echipă omogenă și jucăm foarte bine acasă. Ne dorim foarte mult să câștigăm Cupa României și play-out-ul. Sper ca suporterii să vină alături de noi mereu.

De mâine trebuie să ne pregătim de meciul cu UTA, ne bucurăm doar în această seară și mâine o luăm de la capăt. Putem să o câștigăm fără probleme dacă ne facem jocul”, a transmis Balaure, la Digi Sport.

În minutul 18, Silviu Balaure i-a centrat decisiv în careu lui Tiago Goncalves, care a înscris cu un șut din prima.

