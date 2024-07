Mihai Stoica, managerul general al echipei FCSB, a dezvăluit că transferul lui Florinel Coman către clubul din Qatar, Al Duhail, este în impas.

După ce Coman a contribuit decisiv la câștigarea titlului cu FCSB și a fost titular în echipa națională la EURO 2024, discuțiile pentru achitarea clauzei de transfer nu au dus încă la virarea sumei necesare.

Mihai Stoica, managerul general al echipei FCSB, a vorbit despre transferul lui Florinel Coman.

După ce a câștigat titlul cu FCSB, fotbalistul se află la EURO 2024 și a fost titular în victoria României contra Ucrainei.

Transferul lui Florinel Coman la Al Duhail a intrat în impas

Conform declarațiilor lui Mihai Stoica, Al Duhail încă nu a achitat suma de transfer: 5.000.000 de euro.

În plus, pentru ca mutarea să se perfecteze este nevoie și de acordul „șeptarului”.

Nu s-a achitat clauza, trebuie să emitem o factură în acest sens. Pentru ca acest lucru să se întâmple, trebuie să primim OK-ul de la Coman, iar el trebuie să se înțeleagă cu clubul respectiv. Eu nu cred că s-a întâmplat asta, altfel ne-ar fi înștiințat. Mihai Stoica

„Discuțiile noastre au fost cu un intermediar, el transmițându-ne că aceștia sunt pregătiți să achite clauza. Vom primi un mail pentru a le emite factura, însă Florinel trebuie să pună la punct toate detaliile, lucru care nu cred că s-a întâmplat”, a continuat Mihai Stoica, pentru prima sport

Florinel Coman se pregătește de meciul cu Belgia de la EURO 2024

Mihai Stoica a subliniat că ultima discuție cu Florinel Coman a avut loc cu două săptămâni în urmă și că își dorește ca jucătorul să fie concentrat pe echipa națională în timpul Campionatului European, fără a fi influențat deciziile pe care trebuie să le ia.

„Ultima dată am vorbit cu Florinel în urmă cu două săptămâni. Nu vreau să îl influențez în luarea deciziei. Vreau să fie concentrat total la echipa națională. Are timp pentru a își decide viitorul, are nevoie de răbdare pentru a lua cea mai bună decizie.

Noi ne pregătim, ne gândim doar la noi, Florinel e major și știe ce are de făcut. Nu vrem să îl influențăm. Noi nu putem să combatem un club care îi plătește clauza, doar putem emite factura”, a completat oficialul FCSB-ului.