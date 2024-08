Sparta Praga și FCSB au terminat la egalitate, scor 1-1 (0-0), marți, într-o partidă din turul trei preliminar al Ligii Campionilor, manșa tur.

Returul FCSB-Sparta Praga este programat marți, 13 august, de la ora 21:30, pe Stadionul „Steaua”.

FCSB a obținut rezultat bun, marți seara, la Praga, împotriva unei formații considerată superioară la toate capitolele.

Totuși, pe teren nu s-a văzut această diferență. Din contră, în multe momente FCSB a fost echipa mai bună, chiar dacă nu a putut menține permanent acest ritm alert.

FCSB, meci bun la Praga, rezultat și mai bun

În prima repriză, jocul a fost extrem de echilibrat. Chiar dacă posesia a aparținut cehilor, Sparta nu a găsit deloc drumul către poarta lui Târnovanu.

Jucătorii de la FCSB au alergat foarte mult și cu folos. Au închis spațiile foarte bine și au menținut un presing agresiv, deranjant pentru adversari.

La capitolul ocazii, FCSB a avut un șut pe poartă, al lui Daniel Popa, dar și alte șanse bune. Mai ales ocazia lui Adrian Șut, cu poarta goală, dar mingea a fost trimisă paralel cu poarta.

În repriza secundă, Sparta Praga a redus inexplicabil motoarele, iar FCSB a profitat. Joyskim Dawa a marcat printr-o lovitură de cap, în minutul 62, după ce a profitat de letargia fundașilor adverși.

William Baeten a rezistat doar 16 minute pe teren . A fost nevoie de înlocuirea sa cu Marius Ștefănescu, în minutul 62.

De asemenea, Joyskim Dawa a primit un cartonaș galben în acest meci și va lipsi la retur. Așadar, Elias Charalambous va trebui să apeleze la Chiricheș sau Haruț la meciul decisiv.

În minutul 72, antrenorul cehilor introduse doi jucători ofensivi pe teren, Krasniqi și Olatunji, iar jocul se schimbă. Sparta a început să preseze tot mai puternic, iar Olatunji avea să restabilească egalarea, în minutul 78, după o greșeală uriașă a lui Ștefan Târnovanu.

Portarul FCSB-ului a ieșit greșit pe o centrare, a ratat contactul cu mingea, iar atacantul Olatunji a înscris cu o lovitură de cap.

Finalul de meci a fost unul de infarct. Mai întâi, Sparta a lovit bara prin Birmancevic. Apoi, la faza imediat următoare, Kairinen a înscris, însă VAR-ul a decis că Malcom Edjouma a fost împins, în prealabil, iar golul a fost anulat.

Ultimele minute s-au jucat pe contre, dar fără mari ocazii de gol la cele două porți. FCSB obține un rezultat bun, încurajator, dătător de speranțe, înaintea unui retur decisiv.

Sparta Praga - FCSB 1-1, live

Au marcat: Olatunji 78/ Dawa 61

Min. 90+9: Final de partidă! Calificarea se decide la București.

Min. 90+8: Cartonaș galben, FCSB! Și Risto Radunovic este avertizat.

Min. 90+8: Cartonaș galben, FCSB! Malcom Edjouma este avertizat.

Min. 90+3: Gol anulat pentru Sparta! Kairinen reia în poarta lui Târnovanu, după o degajare nereușită a lui Edjouma. Arbitrul merge la monitorul VAR și după vizionare decide să anuleze golul pentru un fault în atac asupra lui Edjouma.

Min. 90+2: Bară, Sparta! Birmancevic trage tare din lovitură liberă, dar Târnovanu respinge în corner.

Min. 89: Schimbare la FCSB: iese Băluță, intră Edjouma.

Min. 84: Schimbare la Sparta: iese Preciado, intro Wiesner.

Min. 84: Cartonaș galben, Sparta! Krasniqi este avertizat.

Min. 78: GOL Sparta, 1-1! Târnovanu nu iese bine pe o centrare în câțiva metri, nu boxează mingea, iar Olatunji o reia cu capul în poartă.

Min. 75: Dublă schimbare FCSB: ies Miculescu și Olaru, intră Baba Alhassan și Luis Phelipe.

Min. 72: Dublă schimbare Sparta: ies Haraslin și Kuchta, intră Olatunji și Krasniqi.

Min. 65: Cartonaș galben, Sparta! Vitik este avertizat!

Min. 62: Schimbare la Sparta: iese Laci, intră Sadilek.

Min. 62: Schimbare la FCSB: iese Baeten - accidentat, și intră Ștefănescu.

Min. 61: GOOOLLL FCSB, 0-1! Dawa reia cu capul la colțul scurt și deschide scorul.

Min. 60: Ce ocazie! Băluță profită de o greșeală a apărării adverse, trage tare din 10 metri, mingea este deviată și iese în corner!

Min. 54: Cartonaș galben, FCSB! Dawa este avertizat.

Min. 50: Ocazie, FCSB! Olaru centrează la colțul lung, Miculescu recentrează în careu, în doi metri, însă Vindahl reține in extremis.

Min. 46: A început repriza secundă!

Min. 46: Schimbare la FCSB: iese Popa, intră Baeten. Cel mai probabil, Baeten va intra în flanc, iar Miculescu va trece vârf.

Posesia în prima repriză: 59%-41%

Min. 45+3: Final de repriză!

Min. 43: Cartonaș galben, FCSB! Daniel Popa este avertizat.

Min. 43: Cartonaș galben, FCSB! Târnovanu este avertizat pentru tragere e timp.

Min. 42: Ocazie mare, Sparta! Sorensen reia cu capul o centrare, din șase metri, nemarcat, dar mingea trece peste poartă.

Min. 41: Cartonaș galben, FCSB! Crețu este avertizat pentru un henț intenționat.

Min. 40: Ocazie, FCSB! Popa șutează la colțul lung, din unghi, dar Vindahl plonjează și reține în siguranță.

Min. 35: Haraslin prinde un șut de la 20 de metri, din poziție bună, dar peste poarta lui Târnovanu.

Min. 22: David Miculescu trage tare, cu stângul, dar mingea trece două palme peste poarta lui Vindahl.

Min. 20: Laci încearcă un șut de la 25 de metri, dar minge trece mult pe lângă poarta lui Târnovanu.

Min. 10: Ce ocazie!!! Adrian Șut profită de o greșeală a fundașilor cehi, driblează portarul și trage slab, paralel cu poarta, iar adversarii îndepărtează pericolul.

Min. 5: Șansă, FCSB! Băluță trimite un șut la colțul lung, însă pe lângă poarta lui Vindahl.

Min. 1: A început partida!

Sparta Praga - FCSB, echipele de start

Sparta Praga : 1. Vindahl - 14. Vitik, 5. Ross, 25. Sorensen - 17. Preciado, 20. Laci, 6. Kairinen, 32. Rynes - 14. Birmancevic, 9. Kuchta, 22. Haraslin.

: 1. Vindahl - 14. Vitik, 5. Ross, 25. Sorensen - 17. Preciado, 20. Laci, 6. Kairinen, 32. Rynes - 14. Birmancevic, 9. Kuchta, 22. Haraslin. Rezerve : 24. Vorel, 44. Surovcik - 3. Imanol, 4. Solbakken, 7. Olatunji, 8. Pavelka, 11. Tuci, 13. Danek, 18. Sadilek. 21. Pesek, 28. Wiesner, 29. Krasniqi.

: 24. Vorel, 44. Surovcik - 3. Imanol, 4. Solbakken, 7. Olatunji, 8. Pavelka, 11. Tuci, 13. Danek, 18. Sadilek. 21. Pesek, 28. Wiesner, 29. Krasniqi. Absent : Panak (accidentat)

: Panak (accidentat) Antrenor : Lars Friis



: Lars Friis FCSB : 32. Târnovanu - 2. Crețu, 5. Dawa, 30. Ngezana, 33. Radunovic - 16. Lixandru, 8. Șut - 11. Miculescu, 27. Olaru (cpt.), 25. Băluță - 19. D.Popa.

: 32. Târnovanu - 2. Crețu, 5. Dawa, 30. Ngezana, 33. Radunovic - 16. Lixandru, 8. Șut - 11. Miculescu, 27. Olaru (cpt.), 25. Băluță - 19. D.Popa. Rezerve : 99. Vlad - 6. Haruț, 12. Kiki, 15. Ștefănescu, 18. Edjouma, 20. Antwi, 21. Chiricheș, 24. Baeten, 42. Alhassan, 70. Luis Phelipe.

: 99. Vlad - 6. Haruț, 12. Kiki, 15. Ștefănescu, 18. Edjouma, 20. Antwi, 21. Chiricheș, 24. Baeten, 42. Alhassan, 70. Luis Phelipe. Absenți : Octavian Popescu, Alex. Pantea (accidentați)

: Octavian Popescu, Alex. Pantea (accidentați) Antrenor : Elias Charalambous



: Elias Charalambous Stadion : epet ARENA

: epet ARENA Arbitru: Rohit Saggi (Norvegia), A1: Morten Jensen (Norvegia), A2: Anders Olav Dale (Norvegia)/ Arbitru VAR: Juan Martínez Munuera( Spania), Arbitru AVAR: Guillermo Cuadra (Spania)

FCSB are asigurate grupele Conference League

Campioana României și-a anulat special meciul pe care trebuia să-l dispute weekend-ul trecut la FC Botoșani, pentru a pregăti cât mai bine duelul cu cehii.

După ce a eliminat Virtus (11-1 la general) și Maccabi Tel Aviv (2-1 la general), FCSB își continuă aventura europeană pe terenul celor de la Sparta Praga.

De partea cealaltă, echipa antrenată de danezul Lars Friis are un parcurs impresionant, cu cinci victorii în tot atâtea meciuri. În turul precedent, campionii Cehiei i-au eliminat fără emoții pe irlandezii de la Shamrock Rovers (6-2 la general).

După victoria cu Maccabi Tel-Aviv din turul precedent, echipa antrenată de Elias Charalambous și-a asigurat prezența în grupele Conference League.

Totuși, roș-albaștrii visează la milioanele din UEFA Champions League.

UEFA premiază accederea în grupele Ligii cu 18,26 milioane de euro, iar cecul total ar putea depăși 30 de milioane de euro.

În cazul în care va fi eliminată de Sparta Praga, FCSB va retrograda în play-off-ul Europa League, unde va da peste LASK Linz (Austria).

În schimb, dacă vor reuși să se impună, roș-albaștrii merg în play-off-ul Champions League, unde vor da peste învingătoarea dintre Malmo FF (Suedia) și PAOK Salonic (Grecia)

Elias Charalambous: „Suntem un club cu istorie mare și visăm”

Antrenorul cipriot al FCSB-ului este convins că elevii săi pot trece și de Sparta Praga, după ce au eliminat-o pe Maccabi.

Știm că vom întâlni un adversar foarte dificil, ne gândim doar la acest meci. Este normal ca pe măsură ce avansezi în competiție să dai de adversari mai puternici.

Pentru mine sunt două reprize, prima va fi mâine. Sper să reușim un rezultat bun, dar cred că soarta calificării se va juca în ambele meciuri, nu doar mâine.

Toți fotbaliștii sunt foarte entuziasmați să joace în astfel de meciuri. Nu poți să spui că unul este mai entuziasmat decât altul. Mereu am spus că nu depindem de un jucător, suntem o echipă. Dacă nu suntem un colectiv, nu putem reuși nimic. Trebuie să jucăm ca o echipă, așa văd eu lucrurile. Sparta a schimbat câțiva jucători, dar și noi am făcut-o. Tactica și filosofia de joc sunt aceleași.

Suntem focusați pe modul în care vom juca noi și cred că adversarii fac același lucru. Noi am analizat Sparta, ei ne-au analizat pe noi, sunt lucruri normale în fotbal, avem tehnologia necesară. Ne cunoaștem tacticile reciproc. Suntem un club cu o istorie mare în spate și visăm să ajungem cât mai departe posibil.

Unicul lucru pe care îl putem face este să luăm fiecare meci în parte, dar în mintea noastră visăm foarte departe . Îmi place ca jucătorii mei să viseze foarte departe, căci doar așa poți realiza lucruri mărețe. Trebuie să muncim din greu”, a spus Elias Charalambous, la conferința de presă premergătoare meciului.

Darius Olaru, remarcat de antrenorul cehilor

Danezul Lars Frits a avut numai cuvinte de laudă la adresa FCSB-ului, dar a vorbit și despre jucătorul de care se „teme”, în această „dublă” manșă.

„FCSB are o structură bună. Are acel ceva de a face bine lucrurile, este bună atunci când are mingea. Căpitanul este foarte bun, Olaru este un fotbalist-cheie al echipei, el face legătura, dar este și omul de ultimă fază . Cu siguranță, este important.