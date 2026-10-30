Când se joacă Dinamo - Rapid LPF a anunțat programul etapei #20 din Liga 1, ultima din 2026
Dinamo - Rapid. Foto: Sportpictures
Superliga

Când se joacă Dinamo - Rapid LPF a anunțat programul etapei #20 din Liga 1, ultima din 2026

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 30.10.2026, ora 14:18
alt-text Actualizat: 30.10.2026, ora 14:18
  • Liga Profesionistă de Fotbal (LPF) a anunțat vineri, 30 octombrie, programul etapei #20 din Superligă, ultima din 2026, dar și pe cel al etapei #21, prima din 2027.
  • Când se joacă derby-ul Dinamo - Rapid și când vor disputa FCSB și Universitatea Craiova ultimele meciuri din 2026, în rândurile de mai jos.
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După etapa #20, echipele vor intra în pauza de iarnă. Campionatul se va relua în weekendul 15-18 ianuarie 2027, cu meciurile etapei #21.

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LPF a anunțat programul etapei #20 din Liga 1

Cel mai așteptat meci al rundei este derby-ul bucureștean dintre Dinamo și Rapid, programat duminică, 20 decembrie.

FCSB va încheia anul cu un meci pe terenul celor de la FC Botoșani, sâmbătă, 19 decembrie.

Ultima partidă din Liga 1 în 2026 va avea loc luni, 21 decembrie, între Universitatea Craiova și Oțelul Galați.

Programul complet al etapei #20 din Liga 1

Vineri, 18 decembrie

  • Sepsi - Csikszereda
  • CFR Cluj - Corvinul

Sâmbătă, 19 decembrie

  • Petrolul - FC Voluntari
  • Farul - FC Argeș
  • FC Botoșani - FCSB

Duminică, 20 decembrie

  • UTA Arad - U Cluj
  • Dinamo - Rapid

Luni, 21 decembrie

  • U Craiova - Oțelul Galați

LPF a anunțat și programul primei etape din 2027

Liga Profesionistă de Fotbal a stabilit și programul etapei #21, prima din 2027, care se va disputa în perioada 15-18 ianuarie.

Programul etapei #21 din Liga 1

Vineri, 15 ianuarie

  • FC Voluntari - U Craiova

Sâmbătă, 16 ianuarie

  • Csikszereda - FC Botoșani
  • FC Argeș - Oțelul Galați
  • U Cluj - Dinamo

Duminică, 17 ianuarie

  • Corvinul Hunedoara - UTA Arad
  • Farul Constanța - Sepsi
  • FCSB - CFR Cluj

Luni, 18 ianuarie

  • Rapid - Petrolul

Toate meciurile vor putea fi urmărite în format liveSCORE pe GOLAZO.ro și vor fi transmise în direct de Prima Sport și Digi Sport.

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