Când se joacă Dinamo - Rapid LPF a anunțat programul etapei #20 din Liga 1, ultima din 2026

Liga Profesionistă de Fotbal (LPF) a anunțat vineri, 30 octombrie, programul etapei #20 din Superligă, ultima din 2026, dar și pe cel al etapei #21, prima din 2027.

Când se joacă derby-ul Dinamo - Rapid și când vor disputa FCSB și Universitatea Craiova ultimele meciuri din 2026, în rândurile de mai jos.

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După etapa #20, echipele vor intra în pauza de iarnă. Campionatul se va relua în weekendul 15-18 ianuarie 2027, cu meciurile etapei #21.

LPF a anunțat programul etapei #20 din Liga 1

Cel mai așteptat meci al rundei este derby-ul bucureștean dintre Dinamo și Rapid, programat duminică, 20 decembrie.

FCSB va încheia anul cu un meci pe terenul celor de la FC Botoșani, sâmbătă, 19 decembrie.

Ultima partidă din Liga 1 în 2026 va avea loc luni, 21 decembrie, între Universitatea Craiova și Oțelul Galați.

Programul complet al etapei #20 din Liga 1

Vineri, 18 decembrie

Sepsi - Csikszereda

CFR Cluj - Corvinul

Sâmbătă, 19 decembrie

Petrolul - FC Voluntari

Farul - FC Argeș

FC Botoșani - FCSB

Duminică, 20 decembrie

UTA Arad - U Cluj

Dinamo - Rapid

Luni, 21 decembrie

U Craiova - Oțelul Galați

LPF a anunțat și programul primei etape din 2027

Liga Profesionistă de Fotbal a stabilit și programul etapei #21, prima din 2027, care se va disputa în perioada 15-18 ianuarie.

Programul etapei #21 din Liga 1

Vineri, 15 ianuarie

FC Voluntari - U Craiova

Sâmbătă, 16 ianuarie

Csikszereda - FC Botoșani

FC Argeș - Oțelul Galați

U Cluj - Dinamo

Duminică, 17 ianuarie

Corvinul Hunedoara - UTA Arad

Farul Constanța - Sepsi

FCSB - CFR Cluj

Luni, 18 ianuarie

Rapid - Petrolul

Toate meciurile vor putea fi urmărite în format liveSCORE pe GOLAZO.ro și vor fi transmise în direct de Prima Sport și Digi Sport.

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