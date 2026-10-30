Când se joacă Dinamo - Rapid LPF a anunțat programul etapei #20 din Liga 1, ultima din 2026

- Liga Profesionistă de Fotbal (LPF) a anunțat vineri, 30 octombrie, programul etapei #20 din Superligă, ultima din 2026, dar și pe cel al etapei #21, prima din 2027.
- Când se joacă derby-ul Dinamo - Rapid și când vor disputa FCSB și Universitatea Craiova ultimele meciuri din 2026, în rândurile de mai jos.
După etapa #20, echipele vor intra în pauza de iarnă. Campionatul se va relua în weekendul 15-18 ianuarie 2027, cu meciurile etapei #21.
LPF a anunțat programul etapei #20 din Liga 1
Cel mai așteptat meci al rundei este derby-ul bucureștean dintre Dinamo și Rapid, programat duminică, 20 decembrie.
FCSB va încheia anul cu un meci pe terenul celor de la FC Botoșani, sâmbătă, 19 decembrie.
Ultima partidă din Liga 1 în 2026 va avea loc luni, 21 decembrie, între Universitatea Craiova și Oțelul Galați.
Programul complet al etapei #20 din Liga 1
Vineri, 18 decembrie
- Sepsi - Csikszereda
- CFR Cluj - Corvinul
Sâmbătă, 19 decembrie
- Petrolul - FC Voluntari
- Farul - FC Argeș
- FC Botoșani - FCSB
Duminică, 20 decembrie
- UTA Arad - U Cluj
- Dinamo - Rapid
Luni, 21 decembrie
- U Craiova - Oțelul Galați
LPF a anunțat și programul primei etape din 2027
Liga Profesionistă de Fotbal a stabilit și programul etapei #21, prima din 2027, care se va disputa în perioada 15-18 ianuarie.
Programul etapei #21 din Liga 1
Vineri, 15 ianuarie
- FC Voluntari - U Craiova
Sâmbătă, 16 ianuarie
- Csikszereda - FC Botoșani
- FC Argeș - Oțelul Galați
- U Cluj - Dinamo
Duminică, 17 ianuarie
- Corvinul Hunedoara - UTA Arad
- Farul Constanța - Sepsi
- FCSB - CFR Cluj
Luni, 18 ianuarie
- Rapid - Petrolul
Toate meciurile vor putea fi urmărite în format liveSCORE pe GOLAZO.ro și vor fi transmise în direct de Prima Sport și Digi Sport.