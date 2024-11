Iftime, promovat!  Patronul clubului FC Botoșani, prim-vicepreședinte PNL . Ilie Bolojan a preluat conducerea partidului, după demisia lui Ciucă

Principalul finanțator al celor de la FC Botoșani, Valeriu Iftime (64 de ani), a fost inclus pe lista celor patru noi prim-vicepreședinți ai PNL, după eșecul din turul 1 al alegerilor prezidențiale, sub comanda președintelui interimar Ilie Bolojan.

După rezultatele dezastruoase obținute în turul 1, președintele Nicolae Ciucă și-a prezentat demisia.

Așadar, Biroul Executiv al Partidului Național Liberal a votat, luni seară, ca frâiele să fie preluate, cel puțin provizoriu, de Ilie Bolojan, președintele Consiliului Județean Bihor, anunță hotnews.ro.

Acesta va fi ajutat de patru prim-vicepreședinți: Emil Boc, primarul municipiului Cluj-Napoca, Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6, europarlamentarul Dan Motreanu și Valeriu Iftime, președintele CJ Botoșani.

Valeriu Iftime avansează în PNL

O nouă veste bună pentru omul cu bani de la FC Botoșani. În vară, Valeriu Iftime a fost ales președintele Consiliului Județean Botoșani, echipa a început să acumuleze puncte în Liga 1, iar luni a fost desemnat prim-vicepreședinte al Partidului Național Liberal.

Critici pentru vechea conducere

După ce Nicolae Ciucă a înregistrat cel mai slab scor din istoria PNL-ului la alegerile prezidențiale: 8,79% (811.780 de voturi), Valeriu Iftime a fost printre primii liberali care au criticat vechea conducere, cerând de urgență o schimbare.

„ Toți cei care au condus campania domnului general Ciucă trebuie să se dezlipească de fotolii și să lase PNL să redevină relevant pentru alegerile parlamentare, altfel riscăm ca strategia actuală să ducă partidul într-un mare impas și să devenim complet irelevanți pe scena politică.

Oamenii care nu au câștigat alegeri nu au ce să mai caute în poziții de sfătuitori! Dreapta românească este într-un moment de răscruce pe care are datoria să îl înțeleagă!

Lucrurile nu mai pot continua așa! Aseară românii au dat un mesaj foarte clar: NU MAI VOR CLASA POLITICĂ VECHE! NU MAI VOR POLITRUCI! VOR oameni care gândesc și simt pentru România și care au făcut ceva în viața lor!

Eu am câștigat alegerile în Botoșani, deși TOȚI îmi spuneau că șansele sunt 0! Am câștigat, pentru că am auzit oamenii, pentru că am înțeles revolta lor și pentru că au vrut SCHIMBAREA!

Îmi doresc ca domnul Bolojan să preia conducerea Partidului Național Liberal și să reușim să aducem, după 1 decembrie, o guvernare de drepta care deja se conturează prin prezența doamnei Lasconi în turul 2 al alegerilor prezidențiale”, a scris Iftime pe Facebook.