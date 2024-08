Antrenorul Zeljko Kopic (46 ani) a dezvăluit că Dinamo încearcă să mai facă două transferuri, după ce „câinii” au remizat cu Poli Iași, scor 2-2, în etapa a cincea din Liga 1.

Croatul n-a putut oferi prea multe detalii despre accidentarea suferită de atacantul Hakim Abdallah (26 ani). Dennis Politic (24 ani) și Petru Neagu (24 ani) au părăsit și ei terenul accidentați.

Dinamo a acumulat 8 puncte în 5 etape și ocupă locul 4 în clasamentul Ligii 1.

POLI IAȘI - DINAMO 2-2. Zeljko Kopic: „Au dat un gol fantastic, dar cred că noi am fost mai aproape să câștigăm”

Dinamo a pierdut trei jucători de atac în meciul de luni seara, după ce Hakim Abdallah, Dennis Politic și Petru Neagu s-au accidentat.

Kopic spune că este mulțumit de evoluția echipei sale, având în vedere situația neplăcută.

„Am început foarte bine, adversarii de azi au fost foarte agresivi, nu au vrut să ne dea spații în mijloc. De asta au avut ocazii în fața porții și înainte de pauză au dat primul gol, unul fantastic. Al doilea a fost o eroare la un corner, dar se întâmplă.

Reacția a fost foarte bună în repriza secundă, am avut multă posesie, situații în careul advers, nu am dat prea multe șanse adversarilor, cred că am fost mai aproape să câștigăm astăzi.

La pauză le-am spus că trebuie să avem posesia, să facă multe rotații la mijloc, să ducă mingea în treimea lor.

Am făcut erori, dar am jucat fără Hakim (Abdallah - n.r.), Dennis (Politic), Milanov. Sunt mulțumit de cum am arătat, Bordușanu a jucat toate cele 90 de minute, Bani, Petru (Neagu)...”, a declarat Kopic la Prima Sport.

Kopic nu știe cât de gravă este accidentarea lui Abdallah, dar anunță noi transferuri la Dinamo

Kopic a spus că nu știe care este starea lui Abdallah, care a părăsit terenul după doar 9 minute: „Trebuie să verificăm situația, nu pot spune nimic în acest moment. Prima oară trebuie să facă toate analizele medicale și după vom afla”.

Antrenorul a spus că Dinamo mai are nevoie de transferuri: „Încercăm să mai aducem 1-2 jucători și sper că în scurt timp vom avea ceva”.

Kopic a afirmat că echipa se va pregăti normal pentru derby-ul cu Rapid: „Trebuie să ne revenim după acest meci și după să ne pregătim ca într-o săptămână normală, să luptăm și să dăm totul pentru a câștiga”.

Cîrjan: „Nu e înmormântare că am luat un punct la Iași”

Cătălin Cîrjan consideră că Dinamo putea câștiga meciul din Copou, dar aceasta remiză nu trebuie tratată ca un eveniment tragic.

„Am făcut o partidă bună, am avut doar niște momente grele după primul nostru gol. Am început de la 1-0, dar după nu știu ce s-a întâmplat cu noi, am lăsat adversarul să vină peste noi. A doua repriză am dominat, puteam mai mult, dar am luat un punct și ne gândim la viitor.

Am fost dezamăgiți la pauză, am vorbit între noi, că trebuie să ne facem jocul. Din păcate nu am reușit să dăm mai multe goluri. Am venit să câștigăm meciul, n-am venit cu gândul la egal, dar ăsta e fotbalul. Nu e înmormântare acum că am luat un punct la Iași ”, a spus Cîrjan.

Fotbalistul spune că va trata meciul cu Rapid, fosta sa echipă, ca pe oricare altul.

E un început bun de sezon, important e că joc într-o echipă căreia nu îi e frică să joace fotbal. Cu Rapidul e un meci ca oricare altul, mergem acolo să ne facem treaba. Cătălin Cîrjan, mijlocaș Dinamo

Opruț: „Puteam să căștigăm, dar puteam și să pierdem”

Fundașul stânga Raul Opruț a spus că rezultatul este unul echitabil, deși Dinamo a fost mai aproape de victorie.

„A fost o deplasare grea, urmează alta, trebuie să analizăm ce am făcut bine și am făcut prost, pentru că au fost și lucruri proaste, să mergem mai departe și să o ținem ca în repriza a doua, care a fost bună. Am avut și 3 jucători accidentați și ne pare rău de ei.

Antrenorul ne-a spus să fim mai agresivi, pentru că am pierdut duelurile în prima parte. Am fost expuși pe contraatac, am reglat asta în a doua repriză, am intrat cu mai multă încredere, am egalat, am avut ocazia să facem 3-2 la bara lui Bordușanu.

Normal că puteam să câștigăm, am început de la 1-0, n-am gestionat bine momentele după ce am dat golul. Puteam să și pierdem, au avut și ei câteva situații, dar trebuie să luăm acest punct ca atare.

Nu trebuie să ne gândim că am făcut 5-6 meciuri bune și suntem în play-off sau facem câteva meciuri proaste și suntem jos”, a spus Opruț.