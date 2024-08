Poli Iași și Dinamo București au terminat la egalitate, scor 2-2, luni, în ultima partidă din etapa a 5-a din Liga 1.

Echipa lui Tony da Silva a acumulat 4 puncte și se află pe locul 15 în clasament (penultimul), în timp ce trupa lui Zeljko Kopic a strâns 8 puncte și ocupă locul 4.

Meciul din Copou a început cum nu se putea mai bine pentru Dinamo: Samayoa a preluat greșit mingea după 20 de secunde de joc, a încercat să paseze spre propriul portar, dar l-a faultat pe Selmani și „câinii” au primit un penalty. Tot kosovarul l-a transformat.

În minutul 9, Abdallah s-a accidentat la gleznă și a fost înlocuit de Neagu. Doar câteva momente mai târziu, Bordeianu ('13) a egalat pentru gazde cu un șut de la distanță, deviat de Gnahore.

În minutul 28, Politic a simțit dureri la nivelul coapsei și a cerut să fie schimbat. Bani a fost cel care i-a luat locul.

Poli Iași a dat lovitura înainte de pauză. Dinamoviștii au dat pe lângă minge la un corner, Samayoa a urmărit, a scăpat din marcajul lui Boateng și s-a revanșat pentru eroarea de la începutul partidei.

„Câinii” au forțat după pauză și au egalat în minutul 57, când Todoroski a gafat incredibil și a înscris în propria poartă, după o centrare trimisă de Sivis.

Ambele formații au mai avut ocazii până la finalul partidei, Dinamo a lovit bara prin Bordușanu, dar nu s-a mai marcat și ambele echipe au obținut câte un punct.

Au marcat: Bordeianu '13, Samayoa '45+4 / Selmani '3 (p), Todoroski '57 (a)

7.357 de suporteri asistă la meci. 832 sunt fanii lui Dinamo

Mai sunt acordate câteva cartonașe galbene după fluierul de final.

min. 90+3 - Încă o accidentare la Dinamo - Neagu iese pe targă.

min. 90+2 - Costin își încearcă norocul de la distanță, dar trage peste poartă.

Repriza secundă a fost prelungită cu 4 minute.

min. 87 - Tony face două schimbări: Atanaskoski - Ispas și Kamberi - Harrison.

min. 84 - Cîrjan îi rupe tricoul lui Bordeianu, dar scapă fără galben.

min. 82 - Piciorul stâng al lui Neagu este bandajat.

min. 79 - Selmani trage la colțul scurt, Fernandez respinge cu picioarele.

min. 77 - Homawoo îl faulteză pe Kamberi și primește galben.

min. 75 - Bordușanu primește mingea într-o poziție excelentă, întârzie șutul și până la urmă trage în bară.

min. 66 - Golubovic respinge în față la șutul lui Kamberi, Opruț degajează.

min. 63 - Dinamo face prima schimbare: Costin intră în locul lui Sivis. Două modificări și la Poli: Gheorghiță și Tailson au ieșit, Gheorghe și Ștefanovici au intrat.

min. 60 - Tailson ajunge într-o poziție excelentă, dar trage mult peste poartă. Pare că se afla în ofsaid.

min. 56 - Gol Dinamo! Sivis pasează în fața porții, Todoroski lovește greșit mingea, cu tibia, și o trimite în propria poartă.

min. 51 - Bani trage pe jos de la marginea careului, minge trece puțin pe lângă bară.

min. 46 - A început repriza secundă.

Pauză la Iași - Poli conduce cu 2-1.

min. 45+4 - Gol Poli Iași! Samayoa se revanșează după faza din starul partidei. Dinamoviștii dau pe lângă minge la un corner, Samayoa scapă din marcajul lui Boateng și înscrie.

min. 45+3 - Roman trage din lovitură liberă, zidul deviază în corner.

Prima repriză a fost prelungită cu 5 minute.

min. 38 - Bordușanu trage cu efect de la marginea careului, mingea se duce peste poartă.

min. 37 - Gheorghiță cade în careu și cere penalty, însă jocul continuă.

min. 34 - Kamberi intră în careu și trage peste poartă. Gazdele cer penalty după o împingere a lui Homawoo, dar nu primesc nimic.

min. 29 - După Abdallah, și Politic se accidentează și cere schimbare. Intră Bani.

min. 22 - Politic preia perfect, trage periculos, dar Fernandez are o intervenție spectaculoasă.

min. 20 - Opruț îl faultează în flanc pe Gheorghiță și primește un cartonaș galben.

min. 16 - Gouet trage pe centrul porții, Golubovic prinde fără probleme.

min. 13 - Gol Poli Iași! Bordeianu șutează de la mare distanță, Gnahore deviază și mingea se duce aproape de vinclu. Golubovic nu poate interveni.

min. 9 - Abdallah este scos pe targă de pe teren. Intră Neagu.

min. 7 - Roman șutează pe lângă poartă de la marginea careului.

min. 7 - Kamberi primește o pasă în careu, încearcă să tragă din întoarcere, dar ratează execuția.

min. 5 - Ocazie și la poarta lui Dinamo. Golubovic respinge în față după un corner executat direct pe poartă de Roman, Gheorghiță ratează din centrul careului.

min. 3 - Gol Dinamo! Selmani îl învinge pe Fernandez cu un șut pe centrul porții.

min. 1 - Penalty pentru Dinamo! După doar 21 de secunde, Samayoa încearcă să paseze spre propriul portar, dar îl faultează pe Selmani și arbitrul arată spre punctul cu var.

min. 1 - Meciul a început.

Poli Iași-Dinamo, echipele de start

Poli Iași: Fernandez - Todoroski, Samayoa, Atanaskoski - Roman, Bordeianu, Oum Gouet, Gheorghiță - Tailson, Kamberi

: Tony da Silva Dinamo: Golubovic - Sivis, Boateng, Homawoo, Opruț - Bordușanu, Gnahore, Cîrjan - Abdallah, Selmani, Politic

Stadion „Emil Alexandrescu”

„Emil Alexandrescu” Arbitru Sebastian Colțescu. Asistenți Vasile Marinescu (ambii din București), George Duță (Bacău)

Sebastian Colțescu. Vasile Marinescu (ambii din București), George Duță (Bacău) Arbitru VAR Iulian Călin (Ștefănești). Asistent VAR Ovidiu Artene (Vaslui)

Tony Da Silva: „Mai șmecheri!”

Antrenorul lusitan a dezvăluit că știe cum o pote învinge pe Dinamo și modul în care echipa sa va aborda jocul.

„A fost o săptămână bună. Am muncit foarte mult cu băieții. Vrem neapărat victoria luni. Suntem frustrați că la câte oportunități ne creăm nu marcăm la fel de mult. Important e să continuăm să ne creăm ocazii și să fim mai eficienți. Nu dai gol, apar frustrări! Avem nevoie de jucători, de suporteri, de toată lumea, fiindcă sunt așteptările mare. Lucrurile nu au mers cum aș fi vrut, meritam mai multe puncte.

Am avut trei bare, un penalty ratat, șapte ocazii ratate singur cu portarul. Și luăm goluri prea ușor, după greșeli individuale. Așa e, fotbalul te pedepsește. Încrederea vine cu golurile.

Am văzut la băieți dorință de a schimba lucrurile, de a face rezultate bune. Avem nevoie de puncte, depindem de rezultate. Sunt liniștit fiindcă ne creăm oportunități. Nu poate continua frustrarea așa.

Cu echipele mai mari nu ai nevoie să muncești motivațional, tuturor jucătorilor le plac astfel de meciuri. Totuși, orice partidă în parte aduce doar 3 puncte. Trebuie să o luăm pas cu pas, avem nevoie să ne descătușăm.

Vorbim zilnic cu jucătorii, cu video-uri, cu statistică. Se creează competitivitate, va fi mai multă concurență. Au venit doi jucători care cresc nivelul de competitivitate.

Eu nu mă gândesc pe termen lung. În fiecare meci vreau 3 puncte. Trebuie să schimbăm mentalitatea, ci mai șmecheri! Nu e război, dar trebuie să câștigăm. În momentele-cheie, trebuie să fim mai șmecheri, mai agresivi, mai bastarzi, scuzați termenul. Să rupem ritmul jocului”, a spus Tony la conferința de presă premergătoare meciului citat de doardinamo.com

Moldovenii au făcut două mutări în această săptămână. Fostul jucător a lui CFR Cluj, Billel Omrani, ajuns la 31 de ani, care are parte de o nouă șansă de a-și reveni în fotbal, și David Popa, extremă dreaptă, 17 ani, împrumutat de la FCSB. Doar ultimul ar putea fi în lot în meciul cu „câinii”, luni.

„Omrani are multă experiență în campionatul românesc, are istoria lui. Nu m-am gândit de două ori când s-a ivit ocazia să-l luăm. Știu mentalitatea lui. Am făcut un pariu cu el, i-am zis ce aștept eu de la el. Ca fotbalist și ca om de vestiar, va ajuta mult. A venit cu zâmbetul pe buze, a venit să tragă echipa după el.

Fizic… Vedem, e timpul scurt pentru următorul meci. Când va fi gata 90 de minute, asta nu știm. El e dator față de club, față de mine. Și el, și Kamberi, și ceilalți vor aduce un plus.

Sunt mulțumit cu lotul de acum. Dacă mai apare vreo oportunitate, vom vedea. Toată lumea stă în alarmă, cu toții, cu mine primul”, a mai spus Tony da Silva.

Zeljko Kopic: „Mai căutăm 1-2 jucători”

Antrenorul croat Zeljko Kopic a prefațat duelul cu Poli Iași și a vorbit despre forma bună prin care trece echipa sa.

Totodată, Kopic a mai cerut transferuri pentru a-și îndeplini principalul obiectiv al sezonului, acela de a duce Dinamo în play-off.

„Mi se pare că suntem pregătiți, suntem la cel mai bun nivel pentru a juca fotbal și a obține un rezultat bun.

Nu poți aștepta să înscrii multe goluri în fiecare meci, dar muncim la asta, asta încercăm să facem. Să ne și apărăm agresiv și să fim periculoși în față. Sunt fericit cu ofensiva, dar trebuie să îmbunătățim și alte aspecte.

Abia a început sezonul, vrem să avem prestații constant bune, să ne luptăm pentru top 6 și vom da totul pentru asta. Jucătorii muncesc mult și lucrurile sunt pozitive, sper să continuăm așa.