Kopic vrea transferuri Antrenorul lui Dinamo, după 0-0 cu Metalul Buzău: „Cupa nu era obiectivul nostru” + Fotbalistul urmărit: „Vedem în iarnă”

METALUL BUZĂU - DINAMO 0-0. Zeljko Kopic (47 de ani), antrenorul „câinilor” a afirmat că folosește Cupa României pentru a le da ocazia să joace fotbaliștilor care evoluează mai rar.

Tehnicianul croat a anunțat că vor apărea schimbări în lotul lui Dinamo în această iarnă. Printre cei monitorizați se numără și Juri Cisotti (31 de ani), mijlocașul celor de la Oțelul Galați.

După înfrângerea usturătoare suferită în fața rivalei FCSB, 0-4, Dinamo a obținut doar o remiză în fața divizionarei secunde Metalul Buzău.

METALUL BUZĂU - DINAMO 0-0. Zeljko Kopic: „Cupa nu a fost obiectivul nostru”

Dinamo este ca și eliminată din Cupa României, iar Kopic a spus că va face multe schimbări în primul „11” și la meciul cu Petrolul, de pe 18 decembrie.

„Mă așteptam să fie un meci greu, un adversar greu, care s-a apărat bine. Terenul a fost dificil. Am jucat 60 de minute cu jucători care nu au prins multe minute până acum.

După aceea am făcut cinci schimbări. A fost parte din planul nostru. Am încercat, în final, să câștigăm meciul, am avut ocazii prin Selmani. A venit accidentarea lui Abdallah și s-a terminat egal.

Sunt mulțumit. Suntem de mult timp împreună, jucăm din ce în ce mai bine. Merită și ei să joace mai mult. În meciul cu Petrolul, din Cupă, vor fi minute pentru toți.

Am pregătit meciul pentru azi foarte bine, dar s-a terminat egal și asta este. Trebuie să avem același nivel până la final. Am jucat un fotbal frumos, ne-am creat ocazii”, a declarat Kopic, citat de digisport.ro.

Nu putem spune că această competiție a fost una dintre prioritățile noastre sau obiectivul nostru. Zeljko Kopic, antrenor Dinamo

Dinamo îl vrea pe Juri Cisotti: „Vedem în iarnă”

Întrebat dacă Dinamo și-l dorește pe Juri Cisotti, Kopic a evitat să ofere un răspuns direct, însă a dat de înțeles că da.

„Pentru meciul cu Rapid, ultimul din acest sezon, trebuie să dăm tot ce avem mai bun.

În pauza de iarnă se vor lua anumite decizii.

Cisotti este un jucător de calitate, am mai spus asta, dar este fotbalistul Oțelului. Vom vedea atunci”, a spus Kopic.

Nu îl acuz pe Juri Cisotti de joc slab pentru că este curtat de echipe, fiecare poate pleca unde își dorește, unde îi este mai bine. Dorinel Munteanu, antrenor Oțelul Galați

Cupa României - Programul etapei #2 din Grupa B

Metalul Buzău - Dinamo 0-0

Petrolul Ploiești - Universitatea Craiova / miercuri, ora 20:00

Agricola Borcea - FCSB / joi, ora 20:30.

Cupa României - Clasament Grupa B

Loc/Echipă Meciuri Puncte 1. Metalul Buzău 2 4 2. FCSB 1 3 3. Petrolul Ploiești 1 3 4. Dinamo 2 1 5. Universitatea Craiova 1 0 6. Agricola Borcea 1 0