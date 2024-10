Fotbalistul african Aboubacar Campaore a venit în România pentru a-și trăi visul, însă s-a trezit într-un adevărat coșmar

Cu toate acestea, credința în Dumnezeu și-n calitățile sale l-au determinat să nu renunțe la ce și-a promis când a plecat de acasă: vrea să devină jucător profesionist!

Dunărea Giurgiu, formație angrenată în Liga 3, acolo unde se luptă cu Oltul Curtișoara, Progresul Spartac, CS Dinamo și CSM Alexandria pentru accederea în barajul de promovare, a prezentat povestea ivorianului Aboubacar Campaore, poreclit scurt „Bouba”, care a dormit pe străzi în România, însă nu a renunțat la visul de a ajunge fotbalist profesionist.

„Bouba” este un mijlocaș ofensiv, capabil să marcheze goluri, dar și să paseze decisiv pentru colegii săi. Oamenii de la Giurgiu au văzut mult talent în el, așa că i-au oferit condițiile de a-și arăta valoarea.

A fost păcălit și lăsat să doarmă pe străzi

Povestea sa a devenit virală pe rețelele sociale. Mulți dintre cei care au comentat au lăudat demersul celor care l-au ajutat pe „Bouba” să-și urmeze pașii către marele său vis. Pentru moment joacă în Liga 3. Însă, la 20 de ani neîmpliniți, are timp să evolueze.

A venit în România, în 2023, trimis de către un antrenor din Coasta de Fildeș, cu promisiuni deșarte. Ajuns aici, realitatea l-a lovit dur. A fost abandonat în frig, în Brașov, și lăsat să doarmă pe străzi.

S-a mutat la București, într-un centru de azilanți, iar cu puțin noroc lucrurile s-au schimbat pentru el.

„Am venit în România pentru a susține câteva probe de joc. Am fost trimis din Coasta de Fildeș, de către antrenorul de acolo, dar când am ajuns aici tot ce a promis nu a fost respectat.

S-a renunțat la noi, am fost abandonați și a trebuit să mă descurc pe cont propriu.

Mai târziu am avut niște probleme. A trebuit să dorm pe străzi cel puțin două zile, într-un frig groaznic, nu aveam nici măcar ce să mănânc.

Apoi, am întâlnit pe cineva care m-a adus la probe. Azi nu știu unde este, unde locuiește, nici nu mi-a citit mesajele.

Mi-a spus că există un centru de azilanți la București. Eu eram în Brașov. Așa că am venit la București, la Capitală, și când ajuns acolo m-au primit direct la centru”, a povestit fotbalistul african.

„Bouba” și harul lui Dumnezeu

Ionuț Ciurilă, delegat la Dunărea Giurgiu, l-a observat la un trial al FRF și l-a adus la echipă.

Talentul lui „Bouba” a fost evident și a fost doar o chestiune de timp până a fost primit la prima echipă. Antrenorii și colegii făceau chetă pentru ca acesta să nu mai vină nemâncat la antrenamente.

„Am ajuns într-o vineri. În aceeași zi am aflat că urmează un trial la Federația Română de Fotbal. Un turneu amical mare, așa că am fost informat să merg la centru, pentru meci. Când am ajuns acolo, am văzut că era un turneu mare, ce se întindea pe durata unei zile.

Prin harul lui Dumnezeu, am terminat am terminat drept cel mai bun jucător, golgheter și cel mai bun pasator al competiției.

Am jucat acolo, apoi am ajuns la Dunărea Giurgiu. Un club despre care nu știam nimic înainte. Am început cu ajutorul lui Ionuț Ciurilă, care m-a văzut la timp la centru și le-a spus despre un tânăr jucător pe care îl dorește în probe.

Așa am ajuns să dau probe din nou. Mă antrenam cu echipa U19. Antrenorul de acolo și-a făcut o părere foarte bună despre mine, Cosmin Dobrescu mi-a spus că m-a văzut la antrenamente și era uimit. M-a întrebat câți ani am. I-am spus că 17. Am jucat vreo 10 meciuri la U19, unde am avut 5-6 goluri și 4-5 pase decisive.

Antrenorul m-a invitat la o discuție, să vin la antrenamentele echipei mari. Nu aveam legitimație, așa că nu puteau juca în campionat. Am jucat doar în amicale. A fost o perioadă dificilă.

Destul de des nu aveam ce mânca. iar când am venit la prima echipă, aveam mulți colegi de cameră, dar au plecat. Unul dintre ei, Hadi, mi-a oferit două perechi de ghete. Cu ele jucam.

Când i-am întâlnit pe băieți, de multe ori au contribuit cu bani pentru a avea ce se mănânc. Antrenorul nostru este o persoană care mi-a fost alături la greu, pe care îl consider ca un tată, mi-a oferit de multe ori mâncare. Președintele avea și el grijă de mine, pentru că vedea că sunt doar un copil.

E greu să te deplasezi, să joci fotbal când ai stomacul gol. Așa că în unele momente veneam nemâncat, însă îmi doream să joc fotbal. Pentru că iubesc fotbalul și îmi doresc să ajung un jucător mare. Fotbalul înseamnă toată viața mea. Îmi doresc foarte mult să fiu la cel mai înalt nivel. Acesta este visul meu.

Așa am început să mă acomodez, iar clubul a decis să mă ajute, dar nu puteam sta aici. Am fost obligat să mă întorc în țara mea. Nu am vrut, pentru că locuiam la centru de aproape 9-10 luni, iar într-o zi m-au dat afară cei de acolo.

Nu aveam unde să dorm, iar Ionuț Ciurilă m-a trimis la academia clubului, unde am locuit, am dormit, până într-o zi când am fost repatriat în Coasta de Fildeș”, a adăugat „Bouba”.

„Bouba”: „Am un singur obiectiv: să devin jucător profesionist”

Probleme cu viza l-au ținut departe de România timp de nouă luni. S-a întors la Giurgiu, acolo unde a devenit rapid unul dintre cei mai buni jucători ai echipei.

Nu are de gând să se oprească aici. Vrea să le întoarcă ajutorul tuturor oamenilor de bună-credință pe care i-a întâlnit până acum. Își dorește să devină neapărat jucător profesionist.

„Am fost repatriat în 2023. În mod normal, durează trei luni, dar au fost complicații. Așa cum se spune, tot ce face Dumnezeu este bine, totul se întâmplă la momentul potrivit. Când vremea nu a sosit încă, trebuie să aștepți.

Am stat două luni în Coasta de Fildeș. Directorul tehnic Daniel Ignat se ocupa de situație. După alte două luni, mai aveam nevoie doar de aprobarea de la imigrări.

Pentru că nu există ambasadă a României în Coasta de Fildeș, mama a trebuit să mă trimită în Senegal, pentru a primi viza.

S-a rezolvat totul după 8-9 luni. Simt că ar fi trebuit să o obțin mai repede, pentru că era doar o ștampilă.

Spun cu toată sinceritatea: sunt foarte recunoscător pentru încrederea acordată de antrenorul Andrei Nemțescu, iar eu o voi răsplăti în teren.

Eu am un singur obiectiv: vreau să ajung fotbalist profesionist. Vreau să joc și muncesc asta. Staff-ul mi-a dat această șansă, de a-mi demonstra valoarea, că merit să port tricoul echipei. Încerc mereu să-mi arat talentul, la fiecare antrenament .

Uneori trebuie să accepți că lucrurile nu merg mereu numai bine. Eu am încredere în timp. Am credință în Dumnezeu. Știu că totul va fi bine, chiar dacă nu aleg eu când”, a conchis „Bouba”.