Borisav Burmaz (24 de ani) a reacționat la multiplele critici primite din partea fanilor, după eliminarea lui Rapid din Cupă.

În schimb, Elvir Koljic a acceptat criticile primite și crede că nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor.

Rapid trece de câteva zile prin mai multe tensiuni, după eliminarea din Cupă, atât în rândul jucătorilor, cât și la nivelul staff-ului sau al conducerii.

Burmaz: „Niciodată în viaţa mea nu am fost criticat atât de mult”

Jucătorul sârb, a cărui continuitate la Rapid se află sub semnul întrebării, e conștient de valoarea pe care o poate aduce și vrea să ia criticile constructiv.

„Niciodată în viaţa mea nu am fost criticat atât de mult, poate şi pentru că n-am jucat la un club de asemenea calibru.

La început am avut o perioadă dificilă, dar am vorbit cu mulţi oameni, cu unii dintre colegi, cu antrenorii care mi-au spus că e normal la acest nivel, când joci pentru un club important.

Şi jucătorii din Spania de la echipe de vârf sau din Premier League trebuie să depăşească aceste lucruri şi trebuie să fie puternici mental.

Eu ştiu însă ce valoare am şi cât pot oferi, iar acum criticile nu mă mai afectează atât de mult”, a declarat Borisav Burmaz.

Elvir Koljic: „Au dreptate suporterii”

Printre cei criticați s-a aflat și bosniacul Koljic, care a privit altfel criticile suporterilor și crede că prestația sa a a fost una destul de modestă.

„Au dreptate suporterii, am dat puține goluri. Fiecare atacant își dorește să dea goluri. Am avut ocazii, dar sper să reușesc să marchez în viitor. Nu am probleme cu criticile, mă motivează.

Orice fotbalist a trecut prin momente grele. Lumea poate să spună ce vrea, are libertatea să vorbească. Și la Craiova, și aici este presiune. Știam că Rapid este o echipă mare”, a spus Elvir Koljic, potrivit digisport.ro.

VIDEO Singurul gol al lui Burmaz la Rapid în campionat, cu CFR Cluj, în noiembrie 2024

