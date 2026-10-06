Fake news viral cu Chivu   Cum au ajuns fanii lui AC Milan „susținătorii” lui Călin Georgescu, montați de antrenorul român: „Mulțumim, patriotul nostru!”
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Fake news viral cu Chivu Cum au ajuns fanii lui AC Milan „susținătorii” lui Călin Georgescu, montați de antrenorul român: „Mulțumim, patriotul nostru!”

alt-text Florin Voicu
alt-text Publicat: 06.10.2026, ora 20:24
alt-text Actualizat: 06.10.2026, ora 20:51
  • Un videoclip filmat înaintea meciului dintre AC Milan și Venezia, disputat la finalul lunii august la San Siro, a devenit punctul de plecare pentru o narațiune falsă despre politicianul Călin Georgescu, distribuită intens pe rețelele sociale din România.
  • Scenariul îl include și pe antrenorul lui Inter, Cristi Chivu.
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Imaginile îi surprind pe suporterii milanezi în timp ce cântă în fața stadionului. Anumite conturi încearcă să le atribuie o semnificație politică pe care materialele originale nu o au.

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În filmare poate fi auzit unul dintre cântecele tradiționale ale galeriei rossonere, „Noi siamo la Curva Sud”.

Repetarea cuvântului „noi” și sunetul rezultat din prelungirea ultimei litere au fost folosite de susținători ai lui Călin Georgescu pentru a construi o interpretare potrivit căreia scandarea ar fi, de fapt, prenumele politicianului.

De aici, mesajul distribuit online merge și mai departe: autorii postărilor susțin că suporterii din imagini ar fi, în realitate, fani ai lui Inter și că aceștia ar fi fost mobilizați de Cristi Chivu pentru a transmite un mesaj de susținere pentru Călin Georgescu.

@magdamariamagdalenahar8 #curvasudmilano #sansiro #foryouu #foryuo #fy ♬ Boundless Worship - Josué Novais Piano Worship

Ce se vede, de fapt, în imaginile virale

Prima problemă a acestei narațiuni este chiar identitatea galeriei. Imaginile provin din contextul meciului AC Milan - Venezia, iar „Curva Sud” este asociată cu suporterii formației rossonere. Înaintea partidei, fanii Milanului au fost prezenți în zona stadionului și au scandat pentru echipa lor.

Expresia „Noi siamo la Curva Sud” nu reprezintă un mesaj politic și nu are legătură cu numele lui Călin Georgescu.

VIDEO Imaginile originale cu fanii lui AC Milan, peste care a fost adăugat textul fals:

@marcodifa #perte #perteeee #banditi #curvasudmilano #fratellanza ♬ audio originale - Difa

De unde apare legătura falsă cu Cristi Chivu

Numele lui Cristi Chivu este introdus în această poveste printr-o asociere care nu este susținută de imaginile respective.

Românul este antrenorul lui Inter, rivala tradițională a lui AC Milan, astfel că ipoteza potrivit căreia acesta ar fi mobilizat galeria rossoneră pentru un mesaj politic este incompatibilă chiar cu identitatea suporterilor surprinși în videoclip.

În plus, nu există în materialul video prezentat vreo dovadă că Cristi Chivu ar fi avut legătură cu organizarea momentului sau că scandările ar fi fost declanșate de antrenorul lui Inter.

Clipurile false strâng mii de reacții și comentarii

Materialele distribuite pe TikTok și Facebook au generat numeroase comentarii din partea unor utilizatori care preiau afirmația ca fiind reală.

În unele dintre reacții, Cristi Chivu este lăudat pentru presupusa implicare, iar imaginile sunt prezentate ca o dovadă că fanii lui Inter sau ai fotbalului italian ar susține candidatura și mesajele asociate lui Călin Georgescu.

@alinastefania22

Doamne ajută !!! 🥹🙏🇹🇩❤️🫡

♬ original sound - Jaden Sale
  • Astfel de cazuri nu sunt izolate în spațiul online românesc.
  • În ultimii ani, verificatorii de informații au documentat mai multe situații în care imagini, videoclipuri sau chiar transmisiuni video au fost scoase din context ori manipulate pentru a crea mesaje favorabile lui Călin Georgescu.

VIDEO Alte imagini false cu scandări și scenografii pro-Georgescu în Italia, care nu există de fapt în realitate:

Fost candidat la președinție, Călin Georgescu a fost arestat preventiv pe 29 septembrie în dosarul de înșelăciune, după ce Curtea de Apel București a întors decizia primei instanțe, care hotărâse plasarea lui Georgescu sub control judiciar.

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