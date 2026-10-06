Ce ne promitea Vasile Dâncu acum 10 ani În vara lui 2016, politicianul realiza un laudatio pentru șeful FRF și solicita ceva pentru a se naște o mare națională a României

Politicianul Vasile Dâncu (64 de ani) publica în urmă cu 10 ani un editorial în care vorbea despre perspectivele echipei naționale sub comanda președintelui FRF Răzvan Burleanu, față de mandatele precedente.

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Opinia europarlamentarului PSD, fost ministru al Apărării, era publicată într-un moment în care schimbarea conducerii Federației Române de Fotbal era încă relativ recentă, iar noua administrație condusă de Răzvan Burleanu își prezenta strategia pe termen lung pentru fotbalul românesc.

Vasile Dâncu, în 2016: „Proiectele lui Răzvan Burleanu vor produce cu siguranță viitoarea generaţie a naționalei”

„Timp de 20 de ani am lăsat fotbalul pe mâna unei familii și a unei găşti de samsari care au tranzactionat jucătorii ca pe vite, fără a gândi în nici un fel dezvoltarea lui.

Nu am mai făcut terenuri de fotbal, nu am investit în educaţia sportivă, am lăsat totul la voia întâmplării.

Astăzi, în multe sporturi, organizarea bate talentul sau masa mare de selecție, echipele unor ţări de 300.000 de locuitori luptându-se de la egal la egal cu restul lumii.

Astăzi, proiectele lui Răzvan Burleanu şi ale tinerei lui echipe sunt preluate de UEFA și FIFA ca bune practici şi vor produce cu siguranță viitoarea generaţie a echipei naționale, dar nu mai devreme de un deceniu.

Dacă vom avea mintea să sprijinim aceste proiecte, să investim în copiii de acum, atunci în viitor vom putea să avem echipă de la care să cerem rezultate constante”, scria Dâncu într-un pasaj din editorialul pentru adevarul.ro.

Un deceniu între promisiuni și realitatea din clasamentul FIFA

În iunie 2016, naționala României era aproape de top 20 în clasamentul FIFA, pe 22. Astăzi, după cei 10 ani de care Vorbea Dâncu, a ieșit din top 50 și bifează cea mai slabă clasare all-time, e pe 58, sub Arabia Saudită, lângă Uzbekistan, Qatar și Burkina Faso.

De la momentul editorialului lui Vasile Dâncu, Răzvan Burleanu a câștigat 3 rânduri de alegeri în fruntea FRF:

2018, când l-a învins pe Ionuț Lupescu

2022, când a fost candidat unic și a fost votat în unanimitate

2026, a luat un procent de 98,1%, mai precis 258 de voturi din 263

În prezent Dâncu e deputat în Parlamentul Europei din partea PSD, câștigând mandatul la alegerile din 2024.

Relația dintre Vasile Dîncu și Răzvan Burleanu a fost discutată public și de președintele FRF

În luna iunie 2025, invitat la podcastul GOLAZO.RO TOP LEVEL, Răzvan Burleanu a detaliat relația pe care o are cu Vasile Dâncu, în contextul în care a comentat acuzațiile că ar fi fost susținut politic la alegerile pentru șefia FRF:

„N-am fost niciodată membru al unui partid politic. Nici până în 2014 și nici după 2014. Prin urmare, n-am avut parte de niciun sprijin politic în 2014. (...)

(n.r. despre faptul că au fost oameni politici care au însoțit delegația Federației în anumite deplasări) Unul singur. Vasile Dâncu. În rest, absolut nimeni altcineva. Și ca să clarificăm, că permanent se vorbește despre domnul Vasile Dâncu. Cu domnul Vasile Dâncu, în primul rând, am avut o relație profesională după momentul 2014.

Domnul Vasile Dâncu la vremea respectivă lucra deja în proiectul pentru Euro 2020, după care trebuie să recunosc că am dezvoltat și o relație de prietenie. Iar astăzi chiar îl consider pe Vasile Dâncu un prieten și chiar mă bucur de această relație. Deci cam asta e situația. Altfel, niciun alt politician nu a fost … Dacă ați fi văzut alți politicieni, atunci da, cu siguranță probabil ar fi fost o greșeală”.

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