Mazilu, din nou rezervă Jucătorul pe care Dinamo a plătit 400.000 de euro nu mai are loc nici în Cupă!

Adrian Mazilu (21 de ani) a început pe banca de rezerve și partida cu Chindia din Cupa României.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Deși Nuno Campos a apelat la mai mulți fotbaliști utilizați mai puțin, fostul internațional de juniori nu s-a regăsit printre titulari nici împotriva adversarei din Liga 2.

Mazilu, din nou rezervă

Dinamo a plătit 400.000 de euro pentru a-l aduce de la Brighton, însă Mazilu a strâns doar 87 de minute în toate aparițiile sale din campionat.

Ultimele 17 au venit în partida cu CFR Cluj, cea mai recentă disputată de Dinamo în Superliga. Acestea au fost, totodată, primele sale minute din ultima lună.

Un singur gol pentru Dinamo

Mazilu bifase 90 de minute cu Sporting Liești în primul meci din grupele Cupei României, însă nici această competiție nu i-a oferit acum o nouă șansă din primul minut.

Acel meci a fost singurul în care Mazilu a fost integralist pentru Dinamo. Fotbalistul are un singur gol pentru echipa sa, înscris pe 8 august împotriva celor de la Voluntari.

FOTO. CUPA ROMÂNIEI. Dinamo - Chindia cu tribunele aproape goale pe Arena Națională

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport