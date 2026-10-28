Doar 4.000 de fani au venit pe Arena Națională să vadă meciul de Cupă cu Chindia.

Un număr care nu ajunge nici la jumătatea mediei de fani a dinamoviștilor în acest sezon.

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Fanii lui Dinamo nu s-au înghesuit la meciul cu Chindia, din Cupa României.

În tribunele Arenei Naționale au venit aproximativ 4.000 de spectatori.

Dinamo - Chindia cu tribunele aproape goale pe Arena Națională!

O prezență sub jumătatea mediei de aproape 9.000 de spectatori înregistrate de „câini” în acest sezon la meciurile din campionat.

Programarea la mijlocul săptămânii, vremea și poate și numele adversarului par să fi cântărit în decizia suporterilor.

Duelul cu Chindia nu le-a deschis fanilor dinamoviști apetitul pentru Cupa României.

Cei mai mulți dintre suporterii prezenți s-au așezat la tribuna a II-a și în PCH, unde nucleul galeriei ocupă din nou câteva rânduri din inelul 3.

Și rețeta financiară e una proastă pentru Dinamo care va plăti în jurul a peste 40.000 de euro pentru stadion și firma de pază, din care probabil nu va acoperi nici jumătate.

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