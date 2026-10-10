Mutu vs. Hagi Golgheterul naționalei recunoaște: „Mereu am fost la un cioc de barză” + n-a uitat ce-i reproșează românii: „Problema noastră, ca nație” +6 foto
Adrian Mutu (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro)
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Mutu vs. Hagi Golgheterul naționalei recunoaște: „Mereu am fost la un cioc de barză” + n-a uitat ce-i reproșează românii: „Problema noastră, ca nație”

alt-text Publicat: 10.10.2026, ora 09:49
alt-text Actualizat: 10.10.2026, ora 09:49
  • Adrian Mutu (47 de ani) a vorbit despre comparațiile cu generația lui Gheorghe Hagi, dar și despre felul în care sunt judecate performanțele echipei naționale a României.
  • La podcastul „Profu' de Sport”, fostul internațional a spus că generația sa, din care a făcut parte și Cristi Chivu, nu a reușit să se ridice la nivelul rezultatelor obținute de predecesori, însă susține că publicul tinde să pună accentul mai ales pe eșecuri și să uite momentele pozitive.
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Adrian Mutu privește comparațiile cu Hagi, Gică Popescu și ceilalți membri ai generației de aur ca pe o onoare, chiar dacă diferențele de performanță au fost evidente.

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Mutu, despre comparația cu Hagi: „Eu sunt și golgheterul all-time al naționalei”

Adrian Mutu a subliniat că rezultatele sale în tricoul României nu ar trebui ignorate atunci când este analizată cariera sa internațională.

Fostul atacant a marcat 35 de goluri în 77 de meciuri pentru prima reprezentativă, cifre care îl plasează printre cei mai importanți marcatori din istoria naționalei.

„(…) Nu zic că noi nu am făcut greșelile noastre. Am făcut, dar am avut și performanțe. Totuși, sunt aici în fața ta pentru tot ce am fost. Eu sunt și golgheterul all-time al naționalei. Adică am făcut ceva pentru echipa națională a României. Gândește-te că am 77 de meciuri și 35 de goluri, adică un gol la două meciuri”.

Fostul internațional a vorbit și despre comparațiile cu Gheorghe Hagi, unul dintre cei mai importanți fotbaliști din istoria României:

„(…) Întotdeauna oamenii judecă prin comparații. Tu ai același număr de goluri ca Hagi, în condițiile în care tu ai cu 50 de meciuri mai puțin.

Pe de altă parte, tu nu ai niciun Campionat Mondial, nicio performanță din asta importantă cu naționala. Și atunci oamenii, comparând și zona extrasportivă, ajung la acest punct. Eu am două Europene”.

Adrian Mutu, la Profu' de Sport (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro)
Adrian Mutu, la Profu' de Sport (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro)

Galerie foto (6 imagini)

Adrian Mutu, la Profu' de Sport (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro) Adrian Mutu, la Profu' de Sport (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro) Adrian Mutu, la Profu' de Sport (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro) Adrian Mutu, la Profu' de Sport (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro) Adrian Mutu, la Profu' de Sport (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro)
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Mutu: „A fost o mare onoare să fim comparați cu Generația de Aur”

Generația Mutu - Chivu a venit după perioada în care naționala României obținuse cele mai importante rezultate din istoria sa, cu participări la Campionatele Mondiale și la Campionatele Europene. Așteptările au fost ridicate, însă continuitatea performanțelor nu a mai fost aceeași.

Mutu a fost întrebat cum am privit perioada aceea a generației sale? Ca pe o nedreptate, pentru că erau mereu comparați cu Hagi, Popescu? Sau ca o frustrare pentru că n-au reușit să se ridice la nivelul performanțelor lor? Iată ce a răspuns fostul atacant:

„Nu, o privesc ca pe o mare onoare. Pentru că să fim comparați cu ei … Acum nici măcar nu mai au tupeul să-i compare pe fotbaliștii ăștia. (…) Ai mai auzit pe cineva că vorbește de ei versus Hagi, Popescu, nu-i mai compară. Dar atunci pe noi ne comparau și era o mare onoare pentru noi”.

Fostul internațional a recunoscut însă că generația sa a fost aproape de câteva rezultate importante, dar a ratat șansa de a trece la un alt nivel.

„Parcă tot timpul ne-a lipsit câte ceva. A fost o chichiță care ne-a lipsit. În Danemarca am pierdut în ultima secundă. Cu Italia a fost penalty-ul ăla… Tot timpul am fost acolo, la un cioc de barză, și n-am reușit să rupem asta, să trecem mai departe”.

Adrian Mutu, despre criticile legate de scandalul de dopaj cu cocaină

În discuție a fost abordat și impactul problemelor extrasportive asupra modului în care este percepută cariera lui Mutu.

Unul dintre subiectele care continuă să fie asociate cu fostul atacant este scandalul din perioada în care evolua la Chelsea, când a fost depistat pozitiv cu cocaină.

Cătălin Țepelin, redactorul-șef al GOLAZO.ro și moderatorul podcastului „Profu' de Sport” a sugerat că dezamăgirea provocată de lipsa unor rezultate comparabile cu cele ale generației precedente i-ar fi determinat pe suporteri să pună mai mult accent pe greșelile fostului internațional și să le considere responsabile pentru neîmplinirea potențialului său.

Mutu nu a exclus această explicație, dar a susținut că problema este mai profundă și ține de tendința oamenilor de a reține mai ales momentele negative.

„Poate să fie unul dintre motive, nu zic că nu. Poate să fie un motiv. Dar eu cred că e mai adâncă problema aici, dacă vorbim de ce unii se uită doar la eșecuri”, a afirmat fostul atacant.

Pentru a-și susține punctul de vedere, Mutu a oferit exemplul unui episod de la Campionatul European, când oamenii pe care îi întâlnește îi amintesc penalty-ul ratat în meciul cu Italia, fără să țină cont de contribuția sa ofensivă din aceeași partidă.

„Mai sunt oameni cu care mă întâlnesc, nu știu, prin vacanțe sau pe la diferite evenimente sau pur și simplu la supermarket. Bine, mă laudă ei acolo și, după aia, zic: «Băi, dacă dădeai tu golul ăla cu Italia din penalty…».

Și le zic: «Îți dai seama că aș fi vrut și eu, că eu eram primul care voia să dau gol. Dar cine a dat golul României în meci?». «Păi nu știu, cine l-a dat?». Păi zic: «Tot eu l-am dat. Și e singurul nostru gol de la acel European!».

Dintr-un meci, tu îți aduci în minte doar ce vrei tu, adică o parte. Partea cealaltă, când tot eu am dat golul, că e și inventat de mine, pe ăla nu ți-l mai aduci aminte. Ca să vezi mentalitate!”, a povestit Mutu.

„E o problemă a noastră, ca nație, să ne uităm spre eșec”

În opinia fostului internațional, tendința de a evidenția greșelile în detrimentul realizărilor nu se limitează la fotbal.

„Dar eu cred că e mult mai adâncă. E o problemă a noastră, ca nație, să ne uităm spre eșec. Poate pentru a ne ameliora puțin și poate să ne simțim mai bine, că nu suntem singuri, că mai sunt și alții…

Eu știu, scoțând în evidență greșelile altora, poate credem că le ascundem pe ale noastre?!”, a concluzionat Adrian Mutu.

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