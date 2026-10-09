Silviu Tudor Samuilă România într-un instantaneu
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Silviu Tudor Samuilă România într-un instantaneu

alt-text Silviu Tudor Samuilă
alt-text Publicat: 09.10.2026, ora 09:25
alt-text Actualizat: 09.10.2026, ora 09:26
  • Am primit, în sfârșit, definiția fotbalului românesc. Este poza postată de Nicu Gheară pe contul său de Instagram în toată splendoarea ei. 
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„Grup de români la un spriț” ar putea fi titlul imaginii care adunase în această dimineață spre 800 de like-uri și vreo 100 de share-uri. Dacă nu ai cunoaște personajele și ai scoate-o din context, ar fi chiar înduioșător să vezi opt conaționali fericiți, adunați la mii de kilometri distanță în jurul aceleiași mese.

Se văd vreo trei sticle de vin, dintre care două goale, niște berici, mai multe pachete de țigări, nimic spectaculos. În mijloc, amfitrionul. În jurul lui, „băieții lui tata”, „tăurașii” cum îi place să-i alinte.

Silviu Tudor Samuilă România într-un instantaneu Silviu Tudor Samuilă România într-un instantaneu

Doar că tăurașii chiuleau de la muncă. Își luaseră liber în mijlocul unei acțiuni a naționalei de tineret, ceea ce pentru Marius Niculae reprezintă o circumstanță atenuantă, nu agravantă.

Am ajuns în Spania cu două zile înainte de meci. Am participat la o masă între prieteni, seara, nimic ieșit din comun. Dacă a fost după meci această ieșire? Cum să fie după meci, cine mai avea chef după acea înfrângere să stea la mese? A fost înainte de meci, nu văd nimic rău ca după program să stăm la o masă, atâta tot. Marius Niculae

Citiți, recitiți și apoi cruciți-vă! Adică directorul sportiv al naționalei de tineret, team-managerul, antrenorul principal și secundul i-au pus la culcare pe băieți, după care au tulit-o de la hotel, precum niște adolescenți rebeli, pe care părinții nu îi lasă să iasă noaptea în club? Că bănuiesc că asta înseamnă, în accepțiunea lui Marius Niculae, „după program”.

Eu, naiv, mi-am imaginat mereu că acel „după program”, în cazul unei acțiuni a oricărei echipe reprezentative, apare la finalul ultimei partide, poate chiar la întoarcerea în țară, atunci când naționala joacă în străinătate. Credeam că ceea ce este valabil pentru jucători, este valabil și pentru antrenori/staff.

Doar că în cazul de față, chemarea lui Nicu Gheară a fost imposibil de refuzat. Are un magnetism omul ăsta, ceva de speriat. Inspiră respect, inspiră frică și atunci când sună adunarea, al de Curelea, Stancu, Niculae sau Oțelea își rearanjează prioritățile și ajung să își bage picioarele în ea de națională U21.

Oricum meciul cu Spania nu mai avea miză, că ne pusese Finlanda cu botul pe labe, măcar să îi facem o vizită lui nea Nicu, că pare genul de om care poate pune o vorbă bună când ne va fi mai greu.

Sunt ani buni de când tot vorbim de cumetrii în fotbal, de superficialitate, de dezinteres, de relațiile nocive pe care oamenii din fenomen le dezvoltă cu tot felul de cetățeni certați cu legea, de cultura sprițului și cum mixul ăsta sulfuros ne-a transformat în râșii Europei.

Ei bine, într-o seară de octombrie, toate aceste păcate capitale ale fotbalului nostru și-au făcut loc într-o fotografie.

Echipa Nationala Marius Niculae Costin Curelea romania u21 nicu gheara
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