Adrian Mutu l-a desemnat pe Valentin Mihăilă cel mai bun tricolor al naționalei României în Kosovo

Fostul decar al echipei naționale a declarat că tricolorii „puteau să fie mai curajoși și că în unele momente au cedat mingea prea repede”

Naționala României a câștigat cu 3-0 în Kosovo, goluri Dennis Man, Răzvan Marin (penalty) și Denis Drăguș.

Kosovo-România. Mutu: „Maturi și letali pe contraatac”

Adrian Mutu a fost încântat de jocul naționalei României în Kosovo, dar a declarat că ar fi vrut ca să vadă mai mult curaj la tricolorii lui Mircea Lucescu.

„Rezultatul spune totul, mi-a plăcut echipa noastră. Am jucat inteligent, i-am așteptat, i-am prins bine pe contraatac. Suntem mai valoroși ca ei și am arătat-o.

Poate în unele momente puteam să ținem mai mult de minge, să avem și atacuri poziționale, dar ne-am limitat mai mult la contraatac, unde am fost letali.

Mircea Lucescu are experiență și le insuflă și băieților acest lucru, au maturitate în joc, am fost pragmatici. Deși puteam să fim mai curajoși, să jucăm cu mai multă liniște, în unele momente le-am dat mingea prea repede.

Naționala își continuă parcursul cu Edi, și aseară a fost ordonată, a acoperit bine spațiile, scurtă, compactă, a declarat Adrian Mutu pentru fanatik.ro.

Man și Mihăilă, „magicienii” României

Adrian Mutu a fost impresionat de prestația celor două vedete ale Parmei, Dennis Man și Valentin Mihăilă.

„Avem doi oameni în superformă, Man și Mihăilă. Mi-a plăcut și Drăguș. Jucătorul meciului a fost Mihăilă pentru mine. Păcat că nu a dat gol.

A avut mai multă consistență, a fost în majoritatea fazelor periculoase, a avut două bare, a avut viteză, merita golul cu prisosință. Și Man e în formă, a avut o acțiune de toată frumusețea la gol.

Îl știu pe Man de la U21, eu cred în el. L-am ajutat să-și corecteze jocul înainte prefera banda, acum am văzut că acum are mișcări interesante, probabil și Pecchia îi spune să atace în spatele fundașilor centrali, venind foarte foarte bine din dreapta. Iar Mihăilă vine din stânga, e marcă înregistrată, o fac de multe ori.

Man a crescut și fizic, e mai solid, mai compact, are altă viteză când pleacă de pe loc, are zvâc. Are și momente când dispare din joc. Mihăilă e mai consistent.

Bancu l-a distrus pe Zhegrova nu l-a lăsat nici să miște. A făcut doar «floricele», care nu înseamnă nimic. Man e cu o clasă peste Zhegrova”, a declarat Mutu pentru sursa citată.