Adrian Mutu (45 de ani) negociază preluarea Petrolului Ploiești după plecarea lui Mehmet Topal (38 de ani).

Adrian Mutu, fostul fotbalist de la echipe precum Chelsea, Fiorentina și Juve, este aproape să semneze un contract ca antrenor cu Petrolul Ploiești.

Adrian Mutu, foarte aproape să devină noul antrenor de la Petrolul Ploieşti

După plecarea lui Mehmet Topal, Adrian Mutu este în pole-position pentru a prelua conducerea tehnică a Petrolului.

Din discuțiile purtate în această dimineață, fostul mare internațional pare tot mai aproape de a spune „da” ofertei venite din partea „lupilor galbeni”, potrivit surselor GOLAZO.ro

6 cluburi a antrenat Adrian Mutu: CFR Cluj, Neftchi, Rapid, FCU Craiova, Al-Wahda şi FC Voluntari

Adrian Mutu: „Mă gândesc serios la asta”

Adrian Mutu a recunoscut că Petrolul reprezintă o parte importantă din cariera sa. Fostul fotbalist a jucat doar 21 de meciuri pentru „lupii galbeni”, pentru care a înscris șase goluri.

„Sunt discuții, vorbesc cu Petrolul. Nu am luat nicio decizie, dar mă gândesc serios la asta. Petrolul este o echipă de care sunt atașat, am fost jucător acolo, am avut o primire extraordinară din partea conducerii și a publicului.

Știu cu ce se mănâncă acolo, am stat, știu cum trăiesc ei. Mă leagă multe amintiri, încă sunt pe pereții stadionului. Eu cred că Petrolul are stabilitate, nu este un club foarte bogat, dar am înțeles că sunt cu banii la zi.

Mi-ar plăcea ca oamenii din Ploiești să vină lângă echipă, este un oraș bogat. Petrolul este o echipă de tradiție, merită ca oamenii potenți financiar să vină lângă ei ”, a declarat fostul fotbalist, potrivit fanatik.ro.

Sunt o surpriză anul acesta, pe lângă Dinamo. Merită ca oamenii de afaceri să se implice acolo, chiar merită! Adrian Mutu

Adrian Mutu a evoluat la Petrolul în 2014, când a revenit după 14 ani în Liga 1. A bifat însă numai 6 goluri în 21 de meciuri pentru „lupii galbeni” și a părăsit echipa după doar un an.

Probleme financiare la Petrolul

Deși a încheiat anul pe loc de play-off, Petrolul continuă să sufere din punct de vedere financiar.

Echipa l-a pierdut pe antrenorul Mehmet Topal și ar fi monitorizată de FRF din cauza datoriilor.