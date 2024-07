Zidul galben  „Tricolorii”, mai motivați ca niciodată: „Nu ne e frică de nimeni cu 40.000 de români în spate”

Adrian Rus (28 ani) a rămas impresionat de atmosfera creată de români la victoria cu Ucraina, scor 3-0

România și Slovacia au câte trei puncte după primul meci de la Euro 2024.

Naționala antrenată de Edward Iordănescu va întâlni Belgia, sâmbătă, 22 iunie, de la ora 22:00. Meciul este liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Pro TV.

Adrian Rus, fundașul echipei cipriote Pafos, a vorbit într-o conferință de presă susținută în cantonamentul din Wurzburg despre atmosfera de la meciul cu Ucraina, dar și despre duelul de sâmbătă cu Belgia.

„Zidul galben” le dă aripi

Adrian Rus, care a jucat în ultimul sfert de oră cu Ucraina, a fost impresionat de atmosfera creată de cei aproximativ 40.000 de români prezenți pe Allianz Arena.

Rus crede că fanii pot contribui la un rezultat istoric și la meciul de sâmbătă cu Belgia.

„Nu ne e frică de nimeni, ne putem bate cu orice adversar.

Când avem 40.000 de oameni în spate, e greu să ne oprească cineva.

După cum intrăm pe teren la fiecare meci, cu sufletul, cu spiritul de echipă, cu unitatea, sigur că putem să o numim Generația de Suflet. Punem mult suflet în ceea ce facem și, cum a spus-o și selecționerul, Dumnezeu ne răsplătește Adrian Rus

Până acum a fost presiune, dar acum am surprins o grămadă de lume, chiar și pe voi.

Sper ca în continuare să producem rezultate și să ne atingem scopul. Eu mereu am avut încredere în echipă, sper să mergem pe același drum”, a declarat Adrian Rus la coferința de presă.

Cum i-a motivat selecționerul: „Ne-a zis că în tribune meciul e deja câștigat”

A dezvăluit ce a simțit înainte și în timpul meciului cu Ucraina și ce le-a transmis Edward Iordănescu despre fani: „Sunt o persoană emotivă, și la imn, văzând cum au cântat toți suporterii, mi-au dat lacrimile.

Înainte să ieșim pe teren, la fel, cum ne-a vorbit Mister, cum ne-a motivat, ne-a zis că sus în tribune meciul e deja câștigat, urmează ca noi să demonstrăm pe teren.

Iar intrarea mea de-abia am așteptat-o, am făcut pe margine mai multe sprinturi, nici nu mi-am dat seama dacă am obosit sau nu”

Am văzut puțin din meciul Belgia - Slovacia. A fost o surpriză, dar fotbalul e imprevizibil. Slovacia a făcut un meci foarte bun, s-a apărat foarte bine. Sper ca și noi să facem un joc bun, să ne apărăm foarte bine și să obținem un rezultat bun. Adrian Rus

Ce premii a pregătit UEFA pentru echipele de la EURO 2024

La EURO 2024, UEFA a pregătit un fond de premiere de 331.000.000 de euro, aceeași ca la EURO 2020.

Fiecare națională a primit, din start, suma de 9.250.000 de euro doar pentru prezența la EURO 2024.

În grupe, fiecare victorie se premiază cu 1.000.000 de euro.

Pentru un egal în grupe, echipele primesc câte 500.000 de euro.

Calificarea în „optimi”, încă 1.500.000 de euro.

Calificarea în „sferturi”, încă 2.500.000 de euro

Calificarea în semifinale, încă 4.000.000 de euro.

Finalista primește 5.000.000 de euro.

Câștigătoarea trofeului este recompensată cu 8.000.000 de euro.

Următoarele meciuri ale României