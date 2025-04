FCSB a câștigat sezonul regulat, turul play-off-ului, anul 2025, dar și mini-campionatul de 15 etape dintre primele 6 clasate.

FCSB a făcut de două ori mai multe puncte decât Rapid și cu 50% peste Craiova în meciurile directe dintre primele 6.

Lupta la titlu rămâne deschisă. FCSB are doar 3 puncte avans față de a doua clasată și 5 peste CFR, înaintea debutului în returul play-off-ului.

FCSB domină Liga 1! Nu există clasament relevant în care să nu fie lider

Cotele la pariuri însă s-au modificat semnificativ în favoarea roș-albaștrilor după această etapă. FCSB e creditată cu șanse mari de a-și apăra trofeul cucerit sezonul precedent. Cota pe care o are e de numai 1.40, aceeași pe care FCSB a avut-o pentru un succes într-un meci cu Gloria Buzău.

Trupa lui Charalambous e mare favorită pentru că, dincolo de clasamentul la zi, domină fără nici o excepție, toate ierarhiile relevante ale acestei ediții. Clasamente care dovedesc supremația roș-albaștrilor.

1. Ierarhia fără înjumătățire

Avansul e și mai mare aici. 5 puncte față de Craiova și 6 față de CFR. Șocantă este diferența față de Rapid: 16 puncte. Practic, FCSB s-a îndepărtat de Rapid cu o frecvență de aproape 0,5 puncte pe etapă. Clasamentul punctelor întregi pentru cele 35 de runde:

FCSB - 67p Craiova - 62p CFR - 61p U Cluj - 59p Dinamo - 54p Rapid - 51p

2. Turul play-off -ului

Prima jumătate din play-off are o minicampioană: FCSB. Singura care n-a pierdut nici un meci.

FCSB - 11p Craiova - 10p CFR - 7p U Cluj - 7p Rapid - 5p Dinamo - 3p

3. Clasament exclusiv pe 2025

S-au disputat 14 etape în aceste prime 4 luni ale anului: ultimele 9 din sezonul regulat și 5 în play-off. Același lider!

FCSB - 30p Craiova - 27p CFR - 26p Rapid - 22p U Cluj - 22p Dinamo - 18p

4. Mini-campionatul primelor 6 clasate

O ierarhie realizată exclusiv pe meciurile disputate între echipele din play-off, inclusiv cele de pe parcursul sezonului regulat, înseamnă un volum de 15 meciuri pentru fiecare.

E capitolul la care FCSB domină autoritar. Are cu circa 50% mai multe puncte față de Craiova și de două ori cât Rapid. În plus, nu a pierdut nici un meci! Craiova are 5 înfrângeri!

FCSB - 29p U Cluj - 24p Craiova - 20p CFR - 19p Rapid - 15p Dinamo - 11p

5. Meciuri consecutive fără eșec

FCSB n-a mai pierdut în campionat de 5 luni! Din restanța cu Botoșani, disputată pe 21 noiembrie 2024! De atunci: 19 meciuri la rând fără înfrângere. Pe doi în acest clasament e Craiova: n-a mai pierdut de două meciuri!

FCSB - 19 meciuri fără eșec

Craiova - 2

U Cluj - 1

CFR - 0

Rapid - 0

Dinamo - 0

6. Volum de meciuri disputate

Nu există comparație, practic! FCSB va bifa duminică, în Giulești meciul 60! Rapid va ajunge mâine, în Cupă, la meciul 40!

FCSB - 59 CFR - 45 Craiova - 41 Rapid - 39 Dinamo - 39 U Cluj - 36

7. Lider și în tribune

Exclusiv pentru meciurile din Liga 1, FCSB are cea mai mare medie de spectatori la meciurile de acasă:

FCSB - 12.400 Rapid - 11.200 Dinamo - 10.700 Craiova - 10.600 U Cluj - 10.000 CFR - 4.600

8. Exercițiul financiar

Conform rapoartelor financiare ale cluburilor, FCSB a fost cel care la finalul lui 2024 a realizat, de departe, cele mai bune cifre. Profit mare. Rapid, Dinamo și Craiova au cumulat un deficit de peste 11 milioane de euro

FCSB +3,5 mil. euro

U Cluj +1,1 mil. euro

CFR +0,64 mil. euro

Craiova -3,4 mil. euro

Rapid -3,9 mil. euro

Dinamo -4 mil. euro

