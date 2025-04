CNA, ambiția lui Florin Talpan și ura unor suporteri steliști față de Gigi Becali au modificat televiziunile de sport și munca moderatorilor de emisiuni.

Prezentatorii TV nu mai sunt preocupați doar de discuțiile din studiouri și de organizarea emisiunilor, ei au devenit un fel de măturători ai declarațiilor care conțin cuvântul Steaua.

Moderatorul unei emisiuni de sport are un rol nou în România, s-a trezit pe cap cu un statut de măturător al declarațiilor. Mai ales atunci când joacă FCSB ori în studiou se află vreun fost fotbalist al roș-albaștrilor, conducătorul discuțiilor nu se mai poate gândi doar la întrebări, la idei pentru continuarea emisiunii.

Vali Moraru și Radu Naum, ca bodyguardul lui Messi

El trebuie să fie permanent în gardă, nu care cumva să se audă pe post cuvântul Steaua cu referire la echipa pe care o patronează Gigi Becali. Motivul e limpede: oricare telespectator are dreptul să trimită o sesizare către CNA, iar Consiliul Național al Audiovizualului amendează televiziunea care permite ca FCSB să fie Steaua, chiar dacă sunt declarații ale unor oameni, nu e un punct de vedere al societății, al moderatorului, al conducerii.

Situația este ridicolă. Ciprian Tătărușanu spune ”Steaua e favorită să câștige campionatul, cred că e mai bună decât sunt CFR Cluj și Craiova”.

Vali Moraru sau Radu Naum intervine imediat: ”FCSB, nu Steaua! Steaua e în liga a doua!”.

Tătărușanu zâmbește sătul să fie corectat și zice ”bine”.

Și gata? Tătărușanu n-o să mai creadă că FCSB e continuatoarea Stelei, problema a fost rezolvată?

Steaua o duce bine, doar televiziunile de sport o încurcă

Care sunt beneficiile pe care le are Clubul Sportiv al Armatei Steaua dacă moderatorii repetă încontinuu FCSB, FCSB, FCSB? Tătărușanu și alții ca el își vor păstra convingerea că Steaua se află în prima ligă, pe primul loc, chiar dacă poartă un nume straniu.

Exagerarea e și mai mare în cazul reporterilor care iau interviurile rapide de după meciuri. CNA e sensibil și la declarațiile acelea. Reporterii ajung la stadion cu o oră înaintea meciului, rămân la masa presei ori pe marginea terenului în timpul partidei, eventual și la minus 10 grade, pe ploaie, pe ninsoare sau pe caniculă. După care merg la interviuri.

Jucătorii, antrenorii vin stresați, obosiți. Reporterii trebuie să gestioneze interviurile și să fie atenți să nu cumva să spună Gheorghiță ”m-am adaptat la Steaua, mă simt foarte bine”. ”Nu, e FCSB!”.

Vi-i imaginați pe Lineker și pe Carragher preocupați să precizeze ”no, it’s not Manchester United, this is MUFC LTD”?

Între timp, Steaua al cărei nume poate fi pronunțat se află în siguranță, n-o fură nimeni. E în liga a doua în care joacă de pomană, că nu are voie să promoveze, iar tribunele-i sunt goale la fiecare meci de acasă.