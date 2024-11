Midtjylland nu-l sperie  FCSB nu stă bine în meciurile cu danezii, dar Adrian Șut e încrezător:  „Putem lua cele trei puncte”

Adrian Șut (25 de ani) spune că FCSB o poate învinge pe Midtjylland.

Mijlocașul crede că gruparea bucureșteană este „mai matură” decât în sezoanele precedente, când a fost învinsă clar de echipe din Danemarca.

FCSB - Midtjylland va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1, joi, de la ora 19:45.

FCSB se află pe locul 13 (6 puncte) în clasamentul fazei principale din Europa League, iar Midtjylland ocupă locul 7 (7 puncte).

FCSB - Midtjylland. Adrian Șut: „Putem să luăm cele trei puncte”

„O să fie o partidă dificilă, am făcut vizionare în această dimineață, i-am analizat și am văzut că sunt o echipă bună, dar cred că, dacă respectăm ceea ce am pregătit tactic, o să facem față cu brio și putem să luăm cele trei puncte , la final să ne bucurăm și să fim cu un pas mai aproape de obiectiv.

N-aș vrea să spun că o victorie a noastră ar fi o surpriză, se întâmplă surprize foarte mari în Champions League, în Europa.

Este o echipă care nu a fost învinsă, dar și noi am făcut meciuri foarte bune în Europa, am fost o echipă matură și cred că putem să câștigăm acest meci.

Cu siguranță vor încerca să șteargă acea rușine (n.r. - 1-5 cu Brondby), vor veni motivați, dar și noi vom fi motivați și suntem pregătiți să dăm tot ce avem mai bun pentru a câștiga acest meci.

Nu ne uităm la rezultatele lor, ne uităm la jocul lor, au o echipă bună, un joc bun, dar noi vom fi pregătiți la ora meciului”, a declarat Adrian Șut la conferința de presă.

În Europa am arătat foarte bine, am fost maturi, am știut să jucăm la rezultat. Când joci în Europa vrei să faci o figură și mai frumoasă, ca să reprezinți acest club cum trebuie. Adrian Șut, mijlocaș FCSB

Adrian Șut, despre meciurile cu danezii: „Nu cred că e un complex”

FCSB a fost surclasată în ultimele meciuri disputate împotriva unor echipe din Danemarca (0-2 la general cu Nordsjaelland și 0-10 la general cu Silkeborg), însă Șut spune că echipa este „mai matură” acum decât în sezoanele precedente.

„Nu cred că e un complex, au fost niște rezultate care nu au fost în favoarea noastră, dar dacă stăm și ne gândim la Nordsjaelland am făcut un meci foarte bun la ei acasă, am pierdut pe un penalty, după aia jocul s-a dezechilibrat.

Am făcut un meci bun și cred eu că suntem mult mai maturi față de sezoanele trecute, arătăm mult mai bine ca o echipă.

Cred că dacă o să punem inimă în acest joc și o să dăm tot ce o să avem mai bun, o să lăsăm ultimul strop de transpirație și de putere acolo, cred că așa o să echilibrăm cel mai mult această partidă”, a mai spus mijlocașul.

Adrian Șut: „Nu ne mai gândim la meciurile trecute”

Campioana României a fost învinsă clar de Rangers, scor 0-4, iar Șut spune că FCSB a avut de învățat din meciul de la Glasgow.

Gruparea bucureșteană s-a încurcat și în Liga 1, unde a remizat cu Universitatea Craiova, scor 1-1, deși a jucat mult timp în superiortate numerică.

„Nu ne mai gândim la meciurile trecute, am analizat ce am făcut mai puțin bine , am luat ce a fost bine din meciurile alea. Cred că și din meciurile pierdute, și din cele bune, putem să progresăm și să fim mai buni la fiecare meci.

Când joci din trei în trei zile nu ai timp să te gândești la rezultatele mai puțin reușite din ultima perioadă. A fost o întâmplare ceea ce am făcut la Craiova, știam că jucăm cu o echipă bună, ne pare rău că n-am reușit să câștigăm, dar acum avem un alt meci în față și trebuie să-l câștigăm”, a mai afirmat Șut.

Cred că suntem greu de învins și afară și acasă, atâta timp cât suntem 100% toți, suntem montați. Când lucrăm împreună și avem un spirit bun de luptă, suntem foarte greu de învins. Adrian Șut, mijlocaș FCSB

FCSB, suficient de bună și fără Darius Olaru

Mijlocașul crede că FCSB se va descurcă și fără Darius Olaru (26 de ani), care s-a accidentat în minutul 13 al derby-ului cu Dinamo:

„Este un jucător important, este căpitanul echipei, ne ajută foarte mult, dar avem jucători foarte buni, care pot să ajute echipa în orice moment”.

Șut spune că vrea să fie convocat la echipa națională, însă acest lucru se va întâmpla doar dacă va evolua bine pentru echipa de club:

„Cred că orice jucător își dorește să meargă la națională, dar eu trebuie să mă gândesc în primul rând să ajut echipa, trebuie să-mi fac treaba aici și, după aia, dacă se consideră că voi merita să fiu convocat, voi fi cu siguranță acolo”.