Dinamo, apel către suporteri „Câinii” reacționează după ce au fost amendați drastic : „Nu tolerăm rasismul, ura și pirotehnicele”

Dinamo București a precizat că „nu tolerează rasismul, ura și materialele pirotehnice”, după ce clubul a fost amendat ca urmare a incidentelor de la meciul cu Rapid.

„Câinii” au făcut un apel către suporteri: „Să veniți luni la meci cu respect, nu ură”.

Dinamo - Universitatea Craiova are loc luni, de la ora 21:00, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

După derby-urile cu FCSB și Rapid, Dinamo a fost amendată, în total, cu aproape 100.000 de euro. Conducerea clubului încearcă să ia măsuri pentru ca acest lucru să nu se mai repete.

Dinamo, mesaj către suporteri: „Există riscul real să jucăm fără voi”

„Comisia de Disciplină a Federației Române de Fotbal a penalizat clubul Dinamo în urma incidentelor de la derby-ul cu Rapid. Dacă vom continua în același fel, există riscul real să jucăm fără voi. Fără suporteri. Cu tribunele goale.

Opt ani am luptat să ne întoarcem aici. Am sperat, am visat, am stat împreună în cele mai grele momente. Iar acum, când suntem din nou în play-off, când Dinamo are din nou un drum, riscăm să pierdem exact ceea ce ne-a ținut mereu uniți: dreptul de a fi împreună.

Clubul Dinamo nu tolerează rasismul, ura și materialele pirotehnice. Nu pentru că așa scrie în regulament, ci pentru că Dinamo a fost mereu despre altceva: despre devotament, pasiune și spirit.

Mai ales acum, în pragul Sărbătorilor Pascale, facem apel la voi, cei care simțiți roșu și alb în suflet, să veniți luni la meci cu respect, nu ură. Să fim suporteri de pe Arenă, nu telespectatori ai propriilor greșeli.

Hai să ne bucurăm de fotbal așa cum trebuie: împreună, responsabili, pasionați și demni. Pentru Dinamo. Pentru echipă. Pentru suporteri”, se arată în comunicatul postat pe pagina de Instagram a clubului Dinamo.

Ce riscă Dinamo

Dinamo riscă să joace fără spectatori după atingerea cuantumului financiar de sancțiuni.

La fiecare altă aprindere de torțe în tribune, se adaugă jumătate din ultimul cuantum. La atingerea limitei de 60.000, există riscul de suspendare a terenului.

Dinamoviștii nu se vor alege doar cu o etapă de suspendare, ci cu trei etape, deoarece au fost iertați de două etape în stagiunea precedentă de campionat.

În sezonul 2023/2024, Dinamo și UTA au primit câte patru etape de suspendare a terenului după incidentele de la meciul direct, însă Comisia de Disciplină a iertat cluburile după doar două jocuri.

Dacă se va ajunge la suspendarea terenului pentru torțe sau aruncarea cu obiecte din tribune, se vor readuce în atenție și cele două etape de suspendare „înghețate”.

