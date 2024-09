Dinamo a învins-o pe Universitatea Craiova, scor 2-1, sâmbătă seară, pe „Arcul de Triumf”, într-o partidă din etapa a 7-a din Liga 1.

Golurile „câinilor” au fost marcate de către Ahmed Bani (min. 1) și Eddy Gnahore (min. 42), în timp ce pentru olteni a punctat Elvir Koljic (min. 44).

Ahmed Bani a recunoscut că și-ar dori să evolueze în străinătate, la un moment dat.

În urma acestui succes, Dinamo a reușit să urce pe locul doi în Liga 2, fie și provizoriu, cu 12 puncte, în timp ce Craiova rămâne lider, cu 14 puncte.

Ahmed Bani și-a făcut un cadou frumos

Ahmed Bani a marcat primul său gol în actuala stagiune de Liga 1, semnând și cea mai rapidă reușită a campionatului, după doar 30 de secunde.

În același timp, Bani și-a făcut și un cadou frumos, la doar câteva zile după ce a împlinit 22 de ani (pe 22 august).

„ Mă bucur că am înscris în apropierea zilei mele de naștere . Sunt fericit că am și câștigat. Sunt foarte, foarte bucuros că s-a întâmplat asta. M-am bucurat că am înscris.

Un meci foarte greu împotriva unei echipe care ne-a pus probleme. Ne pare rău de acele cartonașe . E important că am luat punctele în această seară. Am încercat să ne facem datoria pe teren.

A fost o atmosferă incendiară și chiar ne-au împins de la spate . Este dificil. Ne-am apărat exemplar. Am luptat cu inima. Ne bucurăm. Suntem la început de campionat și vedem când se va trage linia. Încercăm să câștigăm toate meciurile și vom vedea. O să încercăm să îndreptăm greșelile”, a declarat Ahmed Bani, după meci, conform digisport.ro.

Ahmed Bani: „Încă sunt la Dinamo”

Fotbalistul a refuzat să comenteze ultimele zvonuri apărute în mass-media, cu privire la posibila sa plecare de la Dinamo în această vară, însă a recunoscut că și-ar dori, la un moment dat, să evolueze în străinătate.