„Un jucător bun, dar cam prost”😅 FOTO. Taxat de vestiar după momentul de rătăcire din minutul 89: „Asta faci pe plajă, nu pe teren”

Alexander Prass (25 de ani), mijlocașul lui Hoffenheim, a fost eliminat după o gafă, duminică, în timpul victoriei obținute împotriva celor de la Bayer Leverkusen, scor 3-0, în etapa #7 din Bundesliga.

Cum au reacționat atacantul Andrej Kramaric (35 de ani) și antrenorul Christian Ilzer (49 de ani), în rândurile de mai jos.

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Prass a marcat golul de 2-0 în minutul 89, finalizând cu succes o acțiune rapidă de atac. Pasa decisivă a fost oferită chiar de Kramaric.

Alexander Prass, eliminat după ce și-a scos tricoul: „Bun, dar cam prost”

Purtat de emoții, mijlocașul austriac și-a scos tricoul pentru a sărbători reușita, uitând că primise deja un cartonaș galben la finalul primei reprize.

Arbitrul i-a arătat imediat al doilea galben și implicit pe cel roșu, austriacul lăsându-și echipa în zece oameni în minutele de prelungire. Prass a părăsit terenul vizibil afectat, lovindu-și palmele de frunte în semn de regret.

Intervievat după meci, Kramaric a oferit o reacție spumoasă:

„Este un jucător bun, dar cam prost (n.r. râde). Îl pot înțelege totuși. Și eu am fost de multe ori stăpânit de emoții după ce am marcat. Va învăța din această experiență”, a spus croatul, potrivit sport.orf.at.

Echipa se va ocupa de asta, cu siguranță va fi pedepsit. Fără tricou se stă pe plajă, nu pe teren. Va trebui să-și găsească alt mod de a sărbători. Christian Ilzer, antrenor Hoffenheim

Victorie clară pentru Hoffenheim și gol istoric

Partida de la Sinsheim a fost plină de momente tensionate. După o primă repriză albă, Hoffenheim a deschis scorul în minutul 79, când Kramaric a transformat o lovitură de pedeapsă acordată în urma consultării sistemului VAR.

Reușita croatului a reprezentat golul cu numărul 1.000 din istoria clubului Hoffenheim în prima ligă germană.

În minutul 89, Prass a dublat avantajul gazdelor, înainte de a fi eliminat pentru celebrarea sa imprudentă.

În ciuda inferiorității numerice, Hoffenheim a mai înscris o dată în minutul 90+6 prin Max Moerstedt, care a împins în plasă o minge care a lovit bara după o nouă execuție a lui Kramaric.

Prin acest succes , Hoffenheim a întrerupt seria de șase victorii consecutive a celor de la Bayer Leverkusen și a bifat al treilea succes consecutiv în toate competițiile.

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