I-a cucerit pe fanii lui Liverpool FOTO. Noul star al „cormoranilor”, intervenție incredibilă în victoria cu Brighton: „E nebun!”

Ronald Araujo (27 de ani), fundașul celor de la Liverpool, a avut o intervenție mai puțin obișnuită pe terenul de fotbal în succesul cu Brighton, scor 2-0.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Partida de pe Anfield a fost în pericol să se amâne din cauza furtunilor Austen și Boelo, care afectează teritoriul Marii Britanii. În cele din urmă, duelul din etapa #8 a Premier League s-a jucat conform programului stabilit.

FOTO. Ronald Araujo, intervenție incredibilă în victoria cu Brighton

„Cormoranii” au avut un început fulminant de meci, cu două goluri marcate în 21 de minute: autogol Pascal Gross și reușită Alexander Isak.

Faza meciului a avut loc însă în minutul 28. Utilizat pe postul de fundaș dreapta, Ronald Araujo, a avut o intervenție extraordinară.

Fundașul uruguayan împrumutat de la Barcelona a blocat în primă fază șutul trimis de Maxim De Cuyper din apropierea careului de 6 metri.

Mingea a rămas într-o poziție periculoasă pentru Liverpool. Căzut la pământ, Araujo a ales să nu întindă piciorul, ci să se arunce cu capul spre balon.

Ulterior, Ryan Gravenberch a recuperat și a îndepărat pericolul.

Araujo i-a cucerit pe fanii lui Liverpool

Faza s-a viralizat rapid și pe rețelele de socializare, iar reacțiile nu au întârziat să apară.

„Genul de lucruri care îi fac pe fani să se îndrăgostească cu adevărat de tine.”

„Fotbaliștii din Uruguay sunt foarte nebuni.”

„Aceasta a fost o problemă majoră pentru noi sezonul trecut. Într-o astfel de situație, fundașii ar fi renunțat imediat să mai joace faza și am fi primit gol. Să vedem acest efort de a încerca să apere este mult, mult mai bine decât ceea ce vedeam sezonul trecut.”

„Nici măcar nu sunt fan al echipei Liverpool, dar s-ar putea să am o slăbiciune pentru el acum.”

„Îl iubesc pe omul ăsta.”

„Dumnezeule, omul ăsta e în stare să moară pe teren.”

„Activați clauza de cumpărare!”

„Tot ce ți-ai putea dori de la un jucător. Pentru mine el este omul primei reprize”, au fost câteva dintre comentariile fanilor.

După succesul cu Brighton, Liverpool este pe 3, cu 15 puncte, după primele 8 etape din Premier League. Manchester City este în continuare lider, cu 21 de puncte, la egalitea cu campioana Arsenal.

Pentru „cormorani” urmează derby-ul cu Chelsea din optimile de finală ale Cupei Ligii Angliei, programat miercuri, de la ora 22:00.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport