„Lasă dracu' microfonul!” Fost fotbalist, acuzat de misoginie după atacul la adresa Alexiei Putellas » Comparația cu Harry Kane a aprins spiritele
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„Lasă dracu' microfonul!” Fost fotbalist, acuzat de misoginie după atacul la adresa Alexiei Putellas » Comparația cu Harry Kane a aprins spiritele

alt-text Cristina Negrilă
alt-text Publicat: 29.10.2026, ora 18:41
alt-text Actualizat: 29.10.2026, ora 18:43
  • Adil Rami (40 de ani), fost internațional francez și campion mondial în 2018, e acuzat de misoginie, după ce a ironizat discursul susținut de Alexia Putellas (32 de ani) la Gala Balonului de Aur 2026.
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Fostul fundaș francez a criticat durata intervenției câștigătoarei trofeului feminin, folosind expresii dure într-o transmisiune pe Twitch.

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„Lasă microfonul, la dracu'!”

Rami a comentat discursul Alexiei Putellas pe canalul său de Twitch, reproșându-i că a vorbit prea mult după ce a fost desemnată Balonul de Aur la fotbal feminin.

„Alexia Putellas a început să vorbească, a fost amuzant, dar, omule, lasă microfonul, pur și simplu lasă dracu' microfonul!”

În aceeași intervenție, el a continuat să ironizeze durata discursului: „Dar la Balonul de Aur… Hai, fată, ia cuvântul, vorbește, dar apoi gata, taci!

Alexia Putellas, de ce? La naiba, dacă vrei să vorbești, nicio problemă, du-te acasă, aranjează-ți un setup ca ăsta, ca al nostru de aici, și vei avea microfonul doar pentru tine.

Sunt șocat, jur. La un moment dat, am crezut că gata, a terminat. Apoi, am mai crezut asta de vreo 3-4 ori. Mi-am zis: nu e posibil! Sunt eu nebun sau e un delir?!”.

Alexia Putellas a câștigat de 3 ori Balonul de Aur

La London Palladium, Alexia Putellas a câștigat al treilea Balon de Aur din carieră. Distincția a marcat revenirea sa după o perioadă dificilă, marcată de accidentări.

În discurs, jucătoarea a început prin a le felicita pe celelalte nominalizate și a subliniat valoarea colectivă a performanțelor echipei sale.

Ea a vorbit despre fostele coechipiere de la FC Barcelona și despre momentele dificile pe care le-au traversat împreună.

Comparația cu discursul lui Harry Kane a amplificat controversa

Atacantul englez a primit Balonul de Aur masculin în cadrul aceleiași gale. Discursul său a durat cu aproximativ 3 minute mai mult decât cel al Alexiei Putellas, însă Rami nu l-a criticat, iar asta a alimentat percepția unui dublu standard.

Rami a fost acuzat că este misogin pentru că a ridiculizat un discurs de mulțumire susținut de o femeie, în timp ce unul mai lung, rostit de un bărbat, nu a devenit ținta acelorași remarci.

  • Discursul Alexiei Putellas a durat 6 minute și 51 de secunde
  • Discursul lui Harry Kane a durat 9 minute și 35 de secunde

Discursul Alexiei Putellas, după ce a câștigat al 3-lea Balon de Aur

„Vă mulțumesc, este o plăcere să mă aflu din nou aici. Mulțumesc revistei France Football și tuturor celor care au considerat că merit acest premiu.

Felicitări tuturor nominalizaților. Felicitări și celorlalți câștigători. Vă mulțumesc, colege de echipă. Faptul că atât de mulți jucători de la Barça sunt nominalizați spune multe despre sezonul pe care l-am avut. Oricare dintre voi ar ține acest discurs acum. Am trăit momente incredibile și am depășit dificultăți sub forma accidentărilor.

Pentru mine, a fost o onoare să fiu căpitanul vostru. Mulțumesc, de asemenea, lui Pere și personalului clubului. Vreau să le mulțumesc suporterilor. Vă mulțumesc pentru tot respectul și stima pe care mi le-ați acordat timp de 14 ani. Mulțumesc președintelui și consiliului de administrație. Vă mulțumesc că ați fost alături de echipă, mai ales când am avut cel mai mult nevoie de voi. Mulțumesc coechipierilor mei din echipa națională, staff-ului tehnic și președintelui.

Am câștigat Liga Națiunilor și ne-am asigurat locul la Cupa Mondială din Brazilia. Vom da totul și în această vară.

Vreau să închei cu ceea ce este cel mai important pentru mine. Este un trofeu pentru munca mea, dar acești oameni care au un impact asupra vieții mele: familia mea, prietenii mei. Știu că, dacă mi-am redescoperit bucuria pe care o simțeam, a fost datorită vouă. Am învățat să merg din nou, să lovesc din nou mingea. Când aveam cele mai mari îndoieli, voi ați fost acolo să le risipiți și să mă ajutați să devin jucătoarea care sunt astăzi.

Nu în ultimul rând, tuturor băieților și fetelor din întreaga lume: dacă vă place să jucați fotbal, jucați. Credeți în voi înșivă. Dacă aveți un vis, urmăriți-l. Cel mai important lucru este să o faceți cu dragoste și pasiune”, a spus Alexia Putellas.

Discursul lui Harry Kane, după ce a fost desemnat Balon de Aur la masculin

„În primul rând, nu am cuvinte. Mulțumesc revistei France Football, iar faptul că ceremonia are loc la Londra face ca acest moment să fie cu adevărat special.

Mulțumesc tuturor celor care m-au votat. Probabil a fost foarte dificil, având în vedere jucătorii extraordinari cu care am concurat. Iată ce poți realiza prin muncă asiduă!
Fără colegii mei de la Bayern Munchen nu aș fi reușit. Fără îndoială, am devenit un jucător mai bun, iar asta datorită conducerii voastre. Este o onoare să joc pentru Bayern și să aduc acest trofeu înapoi la Munchen.

Cu Anglia am avut un an special. Nu a fost perfect, dar am creat o legătură perfectă. Mulțumesc întregului staff. Este o onoare să reprezint Anglia. Este o onoare să fiu căpitanul echipei naționale.

Nu aș fi ajuns unde sunt astăzi fără Tottenham. Toți antrenorii pe care i-am avut mi-au permis să-mi îndeplinesc acest vis.

Vreau să le mulțumesc tuturor antrenorilor pe care i-am avut de-a lungul carierei. Toți au fost importanți în diferite etape ale dezvoltării mele.

Să ai un frate mai mare care te susține atât de mult este neprețuit, la fel și părinții mei. M-ați susținut, m-ați dus la antrenamente. Nu m-ați presat niciodată să devin fotbalist. Am vorbit doar despre cum să mă perfecționez, iar asta m-a ajutat în cariera mea.

Soția mea este cea mai bună prietenă a mea. Tu ești persoana care mă susține cel mai mult. Îți dorești mereu ce e mai bun pentru mine. Ai sacrificat atât de multe pentru mine… Acesta este un trofeu pentru noi. Îți mulțumesc, te iubesc, vom sărbători.

Trebuie să crezi în tine însuți. Călătoria mea nu a fost o linie dreaptă. Am avut multe suișuri și coborâșuri, și sper că aceasta poate servi drept inspirație”, a spus Kane.

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