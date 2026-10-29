„Am nevoie de ajutor” Mesajul alarmant postat de tatăl lui Lamine Yamal a stârnit îngrijorare la Barcelona
Mounir Nasraoui (foto: Imago)
Campionate

„Am nevoie de ajutor” Mesajul alarmant postat de tatăl lui Lamine Yamal a stârnit îngrijorare la Barcelona

alt-text Cristina Negrilă
alt-text Publicat: 29.10.2026, ora 17:46
alt-text Actualizat: 29.10.2026, ora 17:46
  • Mounir Nasraoui, tatăl starului Barcelonei, Lamine Yamal, a provocat numeroase reacții pe rețelele sociale după ce a publicat un mesaj neobișnuit pe Instagram.
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Tatăl fotbalistului le-a transmis urmăritorilor săi de pe Instagram că are nevoie de ajutor „ca persoană și ca ființă umană”.

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„Am nevoie de ajutor ca persoană și ca ființă umană”

Deși postarea a alimentat speculațiile privind situația sa personală, până la cele mai recente relatări din presa spaniolă nu a apărut o explicație publică privind motivul acestui apel.

Mesajul a atras atenția și prin fotografia care îl însoțea: o imagine alb-negru în care Mounir Nasraoui apare alături de Joan Laporta, președintele clubului FC Barcelona.

Contextul este cu atât mai delicat cu cât publicarea a venit după apariția unor informații despre un presupus incident în care tatăl fotbalistului ar fi fost implicat pe aeroportul Barcelona-El Prat.

„Bună dimineața întregii familii blaugrana. Am nevoie de ajutor ca persoană și ca ființă umană”, a scris Mounir Nasraoui pe Instagram.

Bărbatul nu a precizat ce fel de probleme are și nici dacă are legătură cu FC Barcelona, cu familia sa sau cu o situație personală.

Alegerea unei fotografii alături de Joan Laporta a determinat o parte dintre urmăritori să se întrebe dacă mesajul era adresat conducerii clubului sau comunității blaugrana.

În zilele următoare, Mounir a continuat să posteze pe Instagram fără legătură cu apelul făcut anterior.

A publicat la Stories un mesaj de solidaritate cu familiile afectate de accidentul feroviar din Toledo: „Multă putere tuturor familiilor afectate de accidentul feroviar”.

Apoi, a distribuit o fotografie alături de rapperul francez La Fouine, însoțită de mesajul: „Frate, casa mea este casa ta”.

Scandal înainte de gala Balonului de Aur. Mounir Nasraoui ar fi scuipat o angajată și ar fi amenințat un bărbat

Postarea a atras atât de multă atenție și pentru că a fost făcută la scurt timp după informațiile apărute despre un presupus conflict pe aeroportul Barcelona-El Prat, înaintea deplasării la Londra pentru gala Balonului de Aur.

Potrivit unei relatări, incidentul ar fi început într-o cafenea din terminal, în urma unei neînțelegeri privind locul în care fusese așezată o haină.

Discuția ar fi escaladat, iar Guardia Civil ar fi intervenit pentru a calma situația. Tatăl lui Yamal e acuzat că ar fi scuipat o angajată și ar fi amenințat o altă persoană cu un scaun.

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