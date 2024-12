RECUNOȘTINȚA LUI DINAMO Andrei Nicolescu i-a mulțumit unui nume uriaș: „Într-un moment de cumpănă, susținerea lui morală m-a ajutat să lupt”

Andrei Nicolescu, administratorul special al lui Dinamo, a postat un mesaj despre cum a fost 2024, după ultimul meci al anului

Dinamo s-a salvat de la retrogradare în vară, apoi a terminat anul pe podium

Nicolescu a făcut o mențiune specială: selecționerul Mircea Lucescu, cel care a fost aproape de Dinamo în ultimele luni, cu sfaturi și cu prezența sa la meciul și chiar la Săftica, în momentele mai importante ale sezonului trecut.

Andrei Nicolescu: „Un an în care am pierdut prieteni, dar am câștigat Oameni!”

„Sărbători fericite, Dinamo!

Terminăm 2024 pe podium.

A fost un an incredibil! Un an în care am construit în fiecare zi, în fiecare oră.

Un an pentru care sunt recunoscător suporterilor, antrenorilor, jucătorilor și tuturor celor care au format echipa din spatele echipei.

Kopic și Lucescu, în februarie FOTO facebook.com/DinamoBucurestiOfficial

Un an în care am pierdut prieteni, dar am câștigat Oameni!

Un an pentru care vreau să îi mulțumesc si lui Mircea Lucescu. Într-un moment de cumpănă, susținerea morală pe care mi-a oferit-o m-a ajutat să lupt cu toate obstacolele.

A fost un an în care am trecut, împreună, de la agonie la extaz”, a scris Nicolescu pe Instagram.

