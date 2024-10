Andres Iniesta, 40 de ani, și-a anunțat retragerea din fotbal și se va concentra, de acum, pe afacerile care i-au adus câștiguri importante, pe lângă sumele adunate ca jucător profesionist.

Imobiliare, afaceri cu vin, propria marcă de încălțăminte sport sau agenția de reprezentare sportivă care oferă și servicii de consultanță sunt business-urile care îi vor ocupa de acum tot timpul genialului mijlocaș spaniol.

Iniesta a spus adio fotbalului, după o carieră impresionantă, cu 39 de titluri oficiale câștigate. Și-a început cariera la Barcelona și a încheiat-o la Emirates Club, după perioadă de 5 ani la Vissel Kobe, în China.

25,5 de milioane de euro pe an a fost salariul lui Iniesta la Vissel Kobe

Iniesta, 28 de milioane de euro din imobiliare

Andres Iniesta a câștigat milioane de euro din fotbal, dar s-a asigurat că va avea venituri importante și după ce pune ghetele în cui.

Au trecut mai bine de 20 de ani de când legendarul internațional spaniol a pus bazele primului său business.

În 2001, jucătorul a fondat Maresyterey, o afacere de familie dedicată investițiilor imobiliare. Compania a înregistrat marca „Iniesta de mi vida” (n.r. - Iniesta al vieții mele), care reunește diferite afaceri: financiară, imobiliară și vinicolă.

Conform Forbes, în 2020, activele Maresterey se ridicau la 3 milioane de euro, cu o cifră de afaceri de 23 de milioane de euro, scrie larazon.es.

30,5 de milioane de euro era averea lui Iniesta, în 2022, conform Forbes

Iniesta a pus bazele unei afaceri și în lumea sportului. Împreună cu soția sa și-a creat propria marcă de încălțăminte de sport, Mikakus și a făcut investiții în diferite startup-uri tehnologice sau în industria divertismentului prin intermediul NSN (Never Say Never), compania sa mamă.

Cea mai cunoscută afacere a lui Iniesta, dar și cea cu cele mai slabe rezultate financiare, este Bodega Andres Iniesta. De la înființarea, crama a înregistrat pierderi, acumulând 4 milioane de euro.

Afacerile lui Iniesta

Bodegas Iniesta - o cramă situată în Fuentealbilla, orașul său natal. Afacerea a dobândit relevanță pe piața internațională, în special în Japonia, cu o expansiune importantă datorită relației sale cu Hiroshi Mikitani, fondatorul Rakuten.

- o cramă situată în Fuentealbilla, orașul său natal. Afacerea a dobândit relevanță pe piața internațională, în special în Japonia, cu o expansiune importantă datorită relației sale cu Hiroshi Mikitani, fondatorul Rakuten. Maresyterey - o companie dedicată sectorului imobiliar. În 2022, această companie a raportat investiții evaluate la 27,8 milioane de euro. Una dintre cele mai importante mutări a fost achiziționarea și vânzarea ulterioară a unei proprietăți în Mataro, unde a obținut un profit de 45.000 de euro.

- o companie dedicată sectorului imobiliar. În 2022, această companie a raportat investiții evaluate la 27,8 milioane de euro. Una dintre cele mai importante mutări a fost achiziționarea și vânzarea ulterioară a unei proprietăți în Mataro, unde a obținut un profit de 45.000 de euro. Mikakus : - marca de încălțăminte sport pe care Iniesta a lansat-o împreună cu soția sa, Anna Ortiz. Brandul a reușit să își consolideze poziția pe piață, combinând stilurile europene și asiatice

: - marca de încălțăminte sport pe care Iniesta a lansat-o împreună cu soția sa, Anna Ortiz. Brandul a reușit să își consolideze poziția pe piață, combinând stilurile europene și asiatice Never Say Never (NSN): o agenție de reprezentare sportivă care oferă și servicii de consultanță. Agenția a semnat recent un acord cu echipa daneză FC Helsingør, oferindu-și expertiza la nivel de consultanță.

Trofeele câștigate de Andres Iniesta

La nivel de club:

FC Barcelona: 32 de trofee cu Barcelona, dintre care: 4 Champions League, 3 Mondiale ale Cluburilor, 9 campionate în La Liga, 3 Supercupe ale Europei, 6 Copa del Rey, 7 Supercupe ale Spaniei

Vissel Kobe: 2 trofee. O Cupă a Împăratului, o Supercupă a Japoniei

La nivel de echipă națională