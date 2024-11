Gafa lui Anghel Iordănescu  Fostul selecționer  l-a criticat pe Lucescu , dar apoi a încurcat Steaua cu FCSB: „Îmi cer scuze”

Anghel Iordănescu l-a criticat pe Mircea Lucescu pentru declarațiile sale despre conflictul dintre CSA Steaua și FCSB.

Actualul selecționer s-a referit la FCSB ca fiind „Steaua”, iar CSA a anunțat că îl va da în judecată.

În timpul discursului său, Anghel Iordănescu a „gafat” și a încurcat clubul patronat de Gigi Becali cu Steaua București.

Gafa lui Anghel Iordănescu

Chiar dacă i-a reproșat lui Mircea Lucescu faptul că se referă la FCSB ca fiind „Steaua”, fostul selecționer al României a făcut aceeași greșeală, după care s-a corectat.

„Probabil nu vrea să se certe cu patronul Stelei”, a spus Anghel Iordănescu, referindu-se în timpul declarației oferite pentru digisport.ro la patronul FCSB, Gigi Becali.

„Îmi cer scuze. Patronul FCSB-ului”, a rectificat fostul mare selecționer.

Iordănescu, critici pentru Mircea Lucescu

„Nu aș vrea să intru în polemică nici cu Mircea Lucescu, nici cu Gigi Becali, nici cu suporterii FCSB-ului.

Pentru mine, Steaua e Steaua, pentru mine e Steaua pe care o cunosc și am ajuns la 10 ani. Steaua este cea pe care a declarat-o justiția, iar FCSB e FCSB.

Steaua este cea care joacă pe Ghencea, iar FCSB este echipa domnului Becali.

Eu nu am fost la acea adunare a acționarilor când s-a decis și s-a hotărât. Nu am semnat și nu am fost acolo și nici nu cunosc.

Din punctul meu de vedere, selecționerul a făcut o greșeală. În primul rând, el nu este o persoană particulară, el este un oficial.

Domnia sa a făcut afirmația că nu e de acord cu decizia judecătorească. Nu vrea să se certe cu patronul Stelei (n.r. - FCSB), cu Gigi Becali. Nu vrea să aibă vreun divergent cu el”, a declarat Iordănescu pentru digisport.ro.

Mircea Lucescu: „Mie îmi e greu să pronunț FCSB”

La conferința de presă susținută înaintea meciului României cu Kosovo, din Liga Națiunilor, Mircea Lucescu a explicat de ce alege să o numească „Steaua” pe FCSB.

„Cum te cheamă? Marius? Atunci o să îți zic Paul! Mă dai în judecată?

Cum crede cineva că un raport de 50 de ani între Dinamo și Steaua dispare așa ușor?

Steaua este un brand și o istorie a țării. Nu poți să o desfințezi așa, de la o zi la alta. Aici e un palmares, sunt oameni care au muncit pentru asta.

Gândiți-vă la toți cei care au contribuit la creșterea numelui de Steaua.

Ei (n.r - Steaua și FCSB) trebuie să înțeleagă să lase deoparte divergențele dintre ei și să facă o echipă puternică. Steaua (n.r. - FCSB) să se întoarcă în Ghencea să joace acolo pentru că e stadionul ei. Eu spun Steaua. Îmi e și greu să spun FCSB.

Mie îmi e greu să pronunț FCSB. Înseamnă Fotbal Club Steaua București. E același lucru. Nu mai spun FC și B și spun doar Steaua. Nu mă interesează decizia instanței. Eu sunt persoană particulară.

Eu respect și echipa asta, Steaua, dar și FCSB. Ei fac o mare greșeală. Palmaresul s-a câștigat cu trudă de generații de jucători”, a declarat Mircea Lucescu.