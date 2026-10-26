Acuzații de rasism la Mondialul U15! Jucătorii Angliei au părăsit terenul în timpul meciului cu Irlanda » FIFA a deschis o anchetă

- Meciul dintre Anglia și Irlanda, de la Campionatul Mondial U15, a fost suspendat după ce un fotbalist englez ar fi fost victima unei insulte rasiste.
- Jucătorii Angliei au părăsit terenul la solicitarea staffului tehnic, iar FIFA investighează incidentul.
Irlanda conducea cu 4-1 când partida a fost întreruptă, cu puțin timp înainte de final.
Scandal la Mondialul U15! Anglia a părăsit terenul după un incident rasist
Incidentul a avut loc în minutul 40, după un duel între jucătorul cu numărul 10 al Irlandei și cel cu numărul 7 al Angliei.
Fotbalistul englez ar fi reclamat că adversarul său i-a adresat o insultă rasistă.
În urma acuzației, mai mulți jucători ai celor două echipe au început să se certe, iar tensiunile s-au extins și la cele două bănci de rezerve.
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Selecționerul Angliei U15, Matt Thorpe, a discutat cu unul dintre oficialii partidei, apoi le-a cerut jucătorilor să părăsească terenul. Meciul nu a mai fost reluat.
Un membru al staffului irlandez ar fi negat acuzația, spunând: „Nu, nu a spus asta!”, conform thesun.co.uk.
FIFA investighează incidentul
Forul internațional a confirmat incidentul și a anunțat că a început să strângă informații pentru a stabili ce s-a întâmplat.
„FIFA are cunoștință de un incident petrecut la meciul dintre Anglia și Republica Irlanda, din cadrul Campionatului Mondial și Festivalului FIFA U15.
Partida a fost oprită definitiv de arbitru după ce Anglia a refuzat să continue jocul.
Rapoartele oficiale sunt în curs de colectare, iar cazul va fi trimis Comisiei independente de Disciplină, care va lua o decizie”, a transmis FIFA.