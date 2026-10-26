Acuzații de rasism la Mondialul U15! Jucătorii Angliei au părăsit terenul în timpul meciului cu Irlanda » FIFA a deschis o anchetă +33 foto
Jucătorii Angliei U15 au părăsit terenul după un incident rasist. Foto: captură X @Robbyrichmond
Campionate

Acuzații de rasism la Mondialul U15! Jucătorii Angliei au părăsit terenul în timpul meciului cu Irlanda » FIFA a deschis o anchetă

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 26.10.2026, ora 19:01
alt-text Actualizat: 26.10.2026, ora 19:01
  • Meciul dintre Anglia și Irlanda, de la Campionatul Mondial U15, a fost suspendat după ce un fotbalist englez ar fi fost victima unei insulte rasiste.
  • Jucătorii Angliei au părăsit terenul la solicitarea staffului tehnic, iar FIFA investighează incidentul.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Irlanda conducea cu 4-1 când partida a fost întreruptă, cu puțin timp înainte de final.

Harry Kane, Balonul de Aur 2026 I-a învins pe Kylian Mbappe și Lamine Yamal! Messi, pe #5! Cum arată TOP 10 » Alexia Putellas, câștigătoare la feminin!
Citește și
Harry Kane, Balonul de Aur 2026 I-a învins pe Kylian Mbappe și Lamine Yamal! Messi, pe #5! Cum arată TOP 10 » Alexia Putellas, câștigătoare la feminin!
Citește mai mult
Harry Kane, Balonul de Aur 2026 I-a învins pe Kylian Mbappe și Lamine Yamal! Messi, pe #5! Cum arată TOP 10 » Alexia Putellas, câștigătoare la feminin!

Scandal la Mondialul U15! Anglia a părăsit terenul după un incident rasist

Incidentul a avut loc în minutul 40, după un duel între jucătorul cu numărul 10 al Irlandei și cel cu numărul 7 al Angliei.

Fotbalistul englez ar fi reclamat că adversarul său i-a adresat o insultă rasistă.

În urma acuzației, mai mulți jucători ai celor două echipe au început să se certe, iar tensiunile s-au extins și la cele două bănci de rezerve.

Jucătorii Angliei U15 au părăsit terenul după un incident rasist în meciul cu Irlanda, pe 26 octombrie 2026. Foto: captură X @Robbyrichmond
Jucătorii Angliei U15 au părăsit terenul după un incident rasist în meciul cu Irlanda, pe 26 octombrie 2026. Foto: captură X @Robbyrichmond

Galerie foto (33 imagini)

Jucătorii Angliei U15 au părăsit terenul după un incident rasist în meciul cu Irlanda, pe 26 octombrie 2026. Foto: captură X @Robbyrichmond Jucătorii Angliei U15 au părăsit terenul după un incident rasist în meciul cu Irlanda, pe 26 octombrie 2026. Foto: captură X @Robbyrichmond Jucătorii Angliei U15 au părăsit terenul după un incident rasist în meciul cu Irlanda, pe 26 octombrie 2026. Foto: captură X @Robbyrichmond Jucătorii Angliei U15 au părăsit terenul după un incident rasist în meciul cu Irlanda, pe 26 octombrie 2026. Foto: captură X @Robbyrichmond Jucătorii Angliei U15 au părăsit terenul după un incident rasist în meciul cu Irlanda, pe 26 octombrie 2026. Foto: captură X @Robbyrichmond
+33 Foto
labels.photo-gallery

Selecționerul Angliei U15, Matt Thorpe, a discutat cu unul dintre oficialii partidei, apoi le-a cerut jucătorilor să părăsească terenul. Meciul nu a mai fost reluat.

Un membru al staffului irlandez ar fi negat acuzația, spunând: „Nu, nu a spus asta!”, conform thesun.co.uk.

FIFA investighează incidentul

Forul internațional a confirmat incidentul și a anunțat că a început să strângă informații pentru a stabili ce s-a întâmplat.

„FIFA are cunoștință de un incident petrecut la meciul dintre Anglia și Republica Irlanda, din cadrul Campionatului Mondial și Festivalului FIFA U15.

Partida a fost oprită definitiv de arbitru după ce Anglia a refuzat să continue jocul.

Rapoartele oficiale sunt în curs de colectare, iar cazul va fi trimis Comisiei independente de Disciplină, care va lua o decizie”, a transmis FIFA.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Surpriza din contractul semnat de România pentru 32 de avioane F-16 din Norvegia, care s-au făcut 35
Surpriza din contractul semnat de România pentru 32 de avioane F-16 din Norvegia, care s-au făcut 35
Surpriza din contractul semnat de România pentru 32 de avioane F-16 din Norvegia, care s-au făcut 35
anglia rasism irlanda u15
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
14:06
Mbappe, cenzurat în China! FOTO. Dispare de la TV, iar numele său a fost înlocuit în topul Balonului de Aur. Ce a declanșat scandalul și reacția LaLiga
Mbappe, cenzurat în China! FOTO. Dispare de la TV, iar  numele său a fost înlocuit în topul Balonului de Aur. Ce a declanșat scandalul și reacția LaLiga
13:12
Vești despre Musi și Pușcaș Ce se întâmplă cu absenții din atacul lui Dinamo
Vești despre Musi și Pușcaș Ce se întâmplă cu absenții din atacul lui Dinamo
13:04
Dispare clubul de tradiție? Lovitură la TAS după cazul jucătorului care a fost în comă: „Vor să șterpelească o sumă enormă!”
Dispare clubul de tradiție? Lovitură la TAS după cazul jucătorului care a fost în comă: „Vor să șterpelească o sumă enormă!”
13:50
Revoltă în tenisul mondial Campionii de la dublu cer ATP să renunțe la tăierile care amenință viitorul probei
Revoltă în tenisul mondial Campionii de la dublu cer ATP să renunțe la tăierile care amenință viitorul probei
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
De ziua românului Chivu

Silviu Tudor Samuilă: De ziua românului Chivu

Silviu Tudor Samuilă: De ziua românului Chivu
Când Șumudică ajunge să fie cel mai lucid, vorbind despre cuțite și rasism!

Dan Udrea: Când Șumudică ajunge să fie cel mai lucid, vorbind despre cuțite și rasism!

Dan Udrea: Când Șumudică ajunge să fie cel mai lucid, vorbind despre cuțite și rasism!
Lula, Bolsonaro și naționala Braziliei

Cătălin Tolontan: Lula, Bolsonaro și naționala Braziliei

Cătălin Tolontan: Lula, Bolsonaro și naționala Braziliei
Reghecampf, Trump și amenințarea jurnaliștilor: „Ai grijă!”

Theodor Jumătate: Reghecampf, Trump și amenințarea jurnaliștilor: „Ai grijă!”

Theodor Jumătate: Reghecampf, Trump și amenințarea jurnaliștilor: „Ai grijă!”
Pancu, sabotat din interior. Cum s-a prăbușit Rapidul în fața FCSB-ului

Cătălin Țepelin: Pancu, sabotat din interior. Cum s-a prăbușit Rapidul în fața FCSB-ului

Cătălin Țepelin: Pancu, sabotat din interior. Cum <span>s-a</span> prăbușit Rapidul în fața <span>FCSB-ului</span>
Pancu și-a învins echipa!

Cristian Geambașu: Pancu și-a învins echipa!

Cristian Geambașu: Pancu <span>și-a</span> învins echipa!
Cine ține stadionul în peșteră?

Dan Udrea: Cine ține stadionul în peșteră?

Dan Udrea: Cine ține stadionul în peșteră?
Fiind George Pușcaș

Cristian Geambașu: Fiind George Pușcaș

Cristian Geambașu: Fiind George Pușcaș
În lumea bufonilor, Chivu e concentrat și i se spune că e „arogant”

Cătălin Tolontan: În lumea bufonilor, Chivu e concentrat și i se spune că e „arogant”

Cătălin Tolontan: În lumea bufonilor, Chivu e concentrat și i se spune că e „arogant”
De-a baba oarba și v-ați ascunselea la COSR

Radu Naum: De-a baba oarba și v-ați ascunselea la COSR

Radu Naum: <span>De-a</span> baba oarba și <span>v-ați</span> ascunselea la COSR
Și Barça pierde. Prea bun Parisul?

Theodor Jumătate: Și Barça pierde. Prea bun Parisul?

Theodor Jumătate: Și Barça pierde. Prea bun Parisul?
De ce tace Rapid?

Cristian Geambașu: De ce tace Rapid?

Cristian Geambașu: De ce tace Rapid?
De ce nu se pot juca derby-uri după-amiaza

Dan Udrea: De ce nu se pot juca derby-uri după-amiaza

Dan Udrea: De ce nu se pot juca <span>derby-uri</span> <span>după-amiaza</span>
Emil Boc mai are puțin și introduce pokerul în programa școlară

Cătălin Tolontan: Emil Boc mai are puțin și introduce pokerul în programa școlară

Cătălin Tolontan: Emil Boc mai are puțin și introduce pokerul în programa școlară
Fotbalul și groapa de gunoi a istoriei

Radu Naum: Fotbalul și groapa de gunoi a istoriei

Radu Naum: Fotbalul și groapa de gunoi a istoriei
Indolența

Cristian Geambașu: Indolența

Cristian Geambașu: Indolența
Lacrimile lui Assad

Theodor Jumătate: Lacrimile lui Assad

Theodor Jumătate: Lacrimile lui Assad
Hai să-l premiem și pe Valentin Ceaușescu!

Dan Udrea: Hai să-l premiem și pe Valentin Ceaușescu!

Dan Udrea: Hai <span>să-l</span> premiem și pe Valentin Ceaușescu!
Bum, bum, bum, Angelina!

Cristian Geambașu: Bum, bum, bum, Angelina!

Cristian Geambașu: Bum, bum, bum, Angelina!
România într-un instantaneu

Silviu Tudor Samuilă: România într-un instantaneu

Silviu Tudor Samuilă: România <span>într-un</span> instantaneu
Top stiri
FCSB - Rapid vs El Clasico! Cine a câștigat bătălia audiențelor TV și unde s-a plasat ratingul meciului CFR - Dinamo
Superliga
26.10
FCSB - Rapid vs El Clasico! Cine a câștigat bătălia audiențelor TV și unde s-a plasat ratingul meciului CFR - Dinamo
Citește mai mult
FCSB - Rapid vs El Clasico! Cine a câștigat bătălia audiențelor TV și unde s-a plasat ratingul meciului CFR - Dinamo
Meme-uri, ediția El Clasico FOTO. Cele mai tari glume după Barcelona - Real Madrid: „I-a schimbat codul poștal lui Yamal”
Campionate
26.10
Meme-uri, ediția El Clasico FOTO. Cele mai tari glume după Barcelona - Real Madrid: „I-a schimbat codul poștal lui Yamal”
Citește mai mult
Meme-uri, ediția El Clasico FOTO. Cele mai tari glume după Barcelona - Real Madrid: „I-a schimbat codul poștal lui Yamal”
Stadionul trebuie modificat! Echipa din Liga 1, constrânsă de FRF: „Nu mi se pare corect! Am primit termen de un an”
Superliga
26.10
Stadionul trebuie modificat! Echipa din Liga 1, constrânsă de FRF: „Nu mi se pare corect! Am primit termen de un an”
Citește mai mult
Stadionul trebuie modificat! Echipa din Liga 1, constrânsă de FRF: „Nu mi se pare corect! Am primit termen de un an”
FOTO | De unde vine numele cartierului Berceni. Când legenda cu husari și groful Bercsényi dă nas în nas cu povestea bărcarilor, strângătorii de taxe
B365
03:00
FOTO | De unde vine numele cartierului Berceni. Când legenda cu husari și groful Bercsényi dă nas în nas cu povestea bărcarilor, strângătorii de taxe
Citește mai mult
FOTO | De unde vine numele cartierului Berceni. Când legenda cu husari și groful Bercsényi dă nas în nas cu povestea bărcarilor, strângătorii de taxe

Echipe/Competiții

fcsb 76 CFR Cluj 19 dinamo bucuresti 14 rapid 51 Universitatea Craiova 11 petrolul ploiesti 6 Poli Iasi uta arad 2 farul constanta

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei CFR Cluj Universitatea Craiova romania fcsb superliga
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Special
16.09

Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: „Ați văzut cum m-am ridicat?”

Citește mai mult
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share